Предновогодний гороскоп: что ожидает знаки Зодиака в конце 2019 года

Предновогодний гороскоп у каждого знака Зодиака свой, однако один общий совет специалисты по астрологии могут дать, не задумываясь. Чтобы год был удачнее, стоит узнать, какое животное по Восточному гороскопу станет его покровителем. В остальном же важно полагаться не только на милость звезд, но и на свои силы — тогда Вселенная охотнее дарит подарки и счастливые случаи.

Овен

Овны в конце года захотят срочно расстаться с долгами и заплатить по всем счетам. Причем речь не только о деньгах: куда охотнее представители этого созвездия будут возвращать поступки и дела, которые успели задолжать. Важно выделить время и на свои жизненные цели. Иначе можно попросту выдохнуться, вспоминая, кто успел вас выручить в 2019 году, и кому нужно срочно ответить добром на добро, пока часы не пробили двенадцать.

Телец

Тельцов под Новый год спасет выдержка и вера в свои силы. Если реагировать с раздражением на любую мелочь, нервы будут на пределе, а Тельцы явно этого не захотят. Это тот самый период, когда набивший оскомину совет «проще относиться к этой жизни» действительно может сработать. Тельцам важно не драматизировать, держать себя в руках и решать все задачи поэтапно. Тогда 2020 год Тельцы встретят с радостью и без «хвостов» в списках дел.

Близнецы

Близнецы много перемен повстречают в любовной сфере. Но так как мы привязываемся не только к людям, но и вещам, а также увлечениям, есть и еще одна сторона медали. Близнецам предстоит смело расширять горизонты и открывать новое рядом, пробовать необычные хобби вроде выращивания кристаллов или ведения инстаграм-блога о буккроссинге. Мы можем сказать им только одно: смелее, пока попутный ветер дует в ваши паруса!

Рак

Чтобы не выдохнуться за декабрь, растеряв все праздничное настроение, Ракам специалисты сайта dailyhoro.ru подсказывают: не нужно строить большие планы и писать гигантские списки дел. Лучше обозначить себе желаемые охваты, но не считать этот идеальный образец обязательным минимумом. Можно читать психологическую литературу или смотреть вдохновляющие фильмы: такие незамысловатые действия поддержат мотивацию эффективнее самоуговоров.

Лев

Львы под конец декабря возьмут удачу в свои руки и смогут поставить финальный аккорд так, что старт 2020 года будет ярким и незабываемым. Поэтому Львам лучше не размениваться перед Новым годом на множество небольших дел, а сфокусировать все внимание на паре-тройке действительно важных и значимых. Такая расстановка приоритетов принесет больше вдохновения и поможет качнуть маятник Фортуны в свою сторону.

Дева