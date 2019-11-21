Фанатка сделала Киркорову подарок за десять тысяч евро

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров уже на протяжении долгих лет пользуется бешеной популярностью. После каждого концерта фанаты его осыпают цветами и подарками, а особо преданные поклонники стремятся удивить артиста, преподнеся самый необычный сюрприз.

Например, одна любительница творчества певца из Объединенных Арабских Эмиратов в знак признательности подарила музыканту особенный экземпляр духов. По словам Киркорова, флакон был сделан из золота в 24 карата. Его стоимость составляет порядка десяти тысяч евро.

«И пахли духи Шахерезадой: табак, корица, смеси специи», — поделилась знакомая с ситуацией диджей и телеведущая Катя Гусева.

На вопрос, действительно ли подарок стоил целое состояние, девушка добавила:

«Ну, а что поделать? Любовь!»