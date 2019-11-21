Узнайте, что едят президенты разных стран

Жиль Брагар, основатель ассоциации шеф-поваров, который готовил для самых известных и влиятельных политиков мира, говорил: «Политика разъединяет нас, а еда объединяет». В этой статье Menslife.com рассказывает о предпочтениях и вкусах в еде наиболее известных политиков мира.
Президентское меню редко становится достоянием общественности. Обо всем, что связано с частной жизнью руководителя страны, стараются особо не распространяться. Чем же питаются президенты и главы правительств?
1. Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии
Любимыми блюдами Меркель являются спагетти болоньезе и куриный бульон с лапшой. Ранее она любила побаловать себя свиной колбаской с тушеной капустой. Однако в последнее время пересмотрела свой рацион питания. Отказалась от любимых сэндвичей с сосисками и сыром. Канцлер перешла на рацион, который состоит в основном из фруктов и овощей. А, чтобы не соблазняться, на приемах просит ставить блюда с сэндвичами как можно дальше от нее. И придвигает к себе поближе овощные блюда и фрукты. Меркель сама очень любит готовить. Особенно хорошо у нее получаются картофельный суп, шницель и сливовый пирог.
2. Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Лукашенко предпочитает картошку или картофельные драники. Однако, из-за высокой калорийности, употребляет эти блюда один раз в неделю. При этом президент шутит, что если ими увлекаться, то приходится отрабатывать. Лукашенко неравнодушен к сладостям, но старается также ими не злоупотреблять. Ограничивает себя и в мучных изделиях. А блюда из картофеля дополняет рыбой и овощами. За ужином пьет чай. Не любит икру и суши. Президент в шутку говорит: «Я пробовал эту живую разделанную рыбу, суши, кошмар — у нас собаки в деревне такое ели». Лукашенко также упомянул о том, что употребляет 1,8 тысяч килокалорий в день. Для обычного мужчины это норма для похудения.
3. Елизавета II, королева Великобритании
Свой завтрак королева начинает с черного чая без сахара, но с печеньем. Также утром употребляет хлопья с ягодами и фруктами. Бывает и яичница с лососем и трюфелями. На обед Елизавета предпочитает простые блюда — это рыба или курица с овощным гарниром. По британской традиции после обеда можно выпить чашечку чая с сэндвичами. Но жареную корочку повара срезают, а сверху кладут огурец, лосось, яйцо или ветчину с горчицей. На ужин Елизавета любит съесть кусочек говядины, фазана или какой-нибудь рыбы. К тому же она большая сладкоежка. Особенно любит шоколад. Бывший шеф-повар королевской семьи Даррен Макгрэди рассказывает: «Ее Величество очень дисциплинированна в вопросе еды. Могла бы есть все, что хочет, но именно дисциплина помогает ей оставаться здоровой и держать форму».
4. Дональд Трамп, президент США
Раньше президент Америки зачастую пренебрегал завтраками, а любил плотно пообедать и поужинать. С удовольствием съедал на обед два сэндвича «Биг-Мак», также еще пару «Филе-о-фиш». А на десерт — шоколадный молочный коктейль. Свое пристрастие к фастфуду он объяснял следующим образом: «Я люблю чистоту. И, думаю, лучше идти в проверенные заведения фастфуда, чем в те, где ты не уверен в качестве ингредиентов. Это определенный стандарт».
Одно из любимых блюд президента — мясной рулет. Он даже готовил его в кулинарном шоу. Но не так давно главный врач Белого дома Ронни Джексон высказал свое мнение о питании Трампа. Он заявил, что президент должен сесть на диету и заняться спортом. Сейчас глава США вместо любимых бургеров употребляет салат, овощи и фрукты. Он сократил количество красного мяса, заменив его рыбой. Трампу по душе такой рацион питания. Он хорошо себя чувствует на новой диете. Однако небольшие вольности в еде Трамп допускает. К примеру, на завтрак может полакомиться кусочком бекона.
5. Владимир Зеленский, президент Украины
Новый президент Украины в еде непереборчив. Он неоднократно говорил, что может есть что угодно. Даже в одном интервью в шутку заявил, что он всеядное животное. Как и большинство мужчин, Владимир любит мясо. Даже иногда сам может приготовить стейк на гриле. Также Зеленский не отказывается от рыбы, овощей, супов и салатов. Раньше в его меню присутствовал фастфуд, но сейчас президент старается исключить его из своего рациона питания. А вот от шаурмы на завтрак отказаться не может. Раньше глава государства любил кофе. Однако сейчас старается ограничить его употребление. А что касается алкоголя, Владимир предпочитает красное вино.
6. Владимир Путин, президент России
По утрам Путин любит выпить чашечку чая в компании с премьер-министром Дмитрием Медведевым. При этом имеет пристрастие к варенью. Любит побаловать себя несколькими его видами. Отдает предпочтение традиционным кашам (кроме овсянки). И, как говорит сам президент, в еде он неприхотлив. Любит все овощи, употребляет много рыбы. К конфетам равнодушен, но любит иногда подкрепиться мороженым. Во время визитов в другие страны с большим удовольствием пробует местную национальную кухню.
7. Эммануэль Макрон, президент Франции
Меню четы Макрон состоит в основном из французских блюд. Причем упор делается на рыбные, овощные блюда и фрукты. Президент и его семья предпочитают сезонные и местные продукты, которые производятся на ближайших фермерских хозяйствах, недалеко от Парижа. Высоко ценит Макрон французский багет. Он даже назвал его предметом зависти для всего мира. Президент Франции питает слабость к такому фастфуду, как кордон блю (филе курицы, фаршированное ветчиной и сыром). Однако по просьбе супруги президента, Брижит Макрон, шеф-повар Елисейского дворца готовит для него полезную еду. Сама Брижит также следит за своим питанием.
8. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады
Премьер-министр Канады любит пиво и азиатскую кухню. А кофе вообще не употребляет. Он признается: «Я просто никогда не мог приучить себя к кофе». При этом вспоминает университетские годы, когда пил его, чтобы сидеть над конспектами допоздна. И все это заканчивалось тем, что он засыпал.