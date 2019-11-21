Узнайте, что едят президенты разных стран

Президентское меню редко становится достоянием общественности. Обо всем, что связано с частной жизнью руководителя страны, стараются особо не распространяться. Чем же питаются президенты и главы правительств?

1. Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии

Ангела Меркель ФОТО: DARKO BANDIC/AP

Любимыми блюдами Меркель являются спагетти болоньезе и куриный бульон с лапшой. Ранее она любила побаловать себя свиной колбаской с тушеной капустой. Однако в последнее время пересмотрела свой рацион питания. Отказалась от любимых сэндвичей с сосисками и сыром. Канцлер перешла на рацион, который состоит в основном из фруктов и овощей. А, чтобы не соблазняться, на приемах просит ставить блюда с сэндвичами как можно дальше от нее. И придвигает к себе поближе овощные блюда и фрукты. Меркель сама очень любит готовить. Особенно хорошо у нее получаются картофельный суп, шницель и сливовый пирог.

2. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко ФОТО: Natalia Fedosenko/TASS

Лукашенко предпочитает картошку или картофельные драники. Однако, из-за высокой калорийности, употребляет эти блюда один раз в неделю. При этом президент шутит, что если ими увлекаться, то приходится отрабатывать. Лукашенко неравнодушен к сладостям, но старается также ими не злоупотреблять. Ограничивает себя и в мучных изделиях. А блюда из картофеля дополняет рыбой и овощами. За ужином пьет чай. Не любит икру и суши. Президент в шутку говорит: «Я пробовал эту живую разделанную рыбу, суши, кошмар — у нас собаки в деревне такое ели». Лукашенко также упомянул о том, что употребляет 1,8 тысяч килокалорий в день. Для обычного мужчины это норма для похудения.

3. Елизавета II, королева Великобритании

Елизавета II ФОТО: George Rogers/SIPA

Свой завтрак королева начинает с черного чая без сахара, но с печеньем. Также утром употребляет хлопья с ягодами и фруктами. Бывает и яичница с лососем и трюфелями. На обед Елизавета предпочитает простые блюда — это рыба или курица с овощным гарниром. По британской традиции после обеда можно выпить чашечку чая с сэндвичами. Но жареную корочку повара срезают, а сверху кладут огурец, лосось, яйцо или ветчину с горчицей. На ужин Елизавета любит съесть кусочек говядины, фазана или какой-нибудь рыбы. К тому же она большая сладкоежка. Особенно любит шоколад. Бывший шеф-повар королевской семьи Даррен Макгрэди рассказывает: «Ее Величество очень дисциплинированна в вопросе еды. Могла бы есть все, что хочет, но именно дисциплина помогает ей оставаться здоровой и держать форму».

4. Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп ФОТО: Patrick Semansky/AP