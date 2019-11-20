Муж Лолиты пожаловался в полицию на взлом почты и соцсетей

Сообщается, что хакеры сначала присвоили его почту, а затем и аккаунт в Facebook. Кроме того, они слили в Сеть его переписку с бывшей возлюбленной. Иванов требует, чтобы дело возбудили по статьям о "неправомерном доступе к информации" и "нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

Сообщается, что сотрудники полиции уже допросили певицу по делу о взломе почты. Основанием послужило то, что номер, которым воспользовались хакеры при взломе, принадлежит ей.

Милявская заверила, что получила доступ к перепискам мужа из-за его "неосторожности или глупости", так как он не вышел из своего аккаунта, когда пользовался её компьютером.