Деньги в конверте, отдых, счастье. Что просят дети из разных стран на Новый год

Российские дети просят на Новый год в основном нематериальные подарки — счастье и здоровье, а за границей отдают предпочтение деньгам и гаджетам. Об этом сообщает 360.

Как выяснило издание, в Китае на праздник принято дарить ребятам деньги в специальном красном конверте под названием "хун бао". Причем самое важное здесь — именно обертка, которую родители заранее делают сами. Однако не все малыши просят такой подарок, кому-то достаточно просто отдыха.

У моего сына пожелания и того проще — никакой домашней работы, никаких экзаменов. Очень устал парень,

— рассказала мать из Китая.

В Нидерландах, Сербии и Турции все популярнее в качестве детских подарков становятся гаджеты. По словам родителей, в основном это смартфоны или PlayStation. А в Испании, помимо техники, дети также просят домашних питомцев.

В Германии, как оказалось, сюрпризы малышам делают не на Новый год, а на Рождество. Ребята заранее пишут письмо Николасу с пожеланием о сюрпризе.

До Рождества в течение месяца каждый день они получают небольшой подарочек. Пять евро, любимая жвачка, серёжки и так далее. Это недорогие, но особенно приятные для конкретного ребёнка подарки. Я собираю их весь год,

— рассказала мать из Германии.