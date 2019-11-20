Что связывает Анастасию Волочкову и Аллу Пугачеву?

На недавнем концерте Аллы Пугачевой в Минске Анастасия Волочкова приняла участие в одном из номеров. Балерина появилась на сцене в эффектной розовой пачке и продемонстрировала залу свои фирменные «па», пишет Светская Хроника.

Это не первое совместное выступление балерины и Примадонны. Волочкова уже стояла на одной сцене с Пугачевой во время ее юбилейного концерта в Кремле.

Но этого творческого союза могло бы и не быть. Когда Алла Борисовна впервые позвонила Анастасии, та просто не взяла трубку. Пугачева звонила еще, но балерина продолжала игнорировать.