Настя Каменских в прозрачном топе с откровенным декольте подразнила мужчин

32-летняя Настя Каменских побаловала фанатов новым сексуальным образом. Артистка примерила мини-платье с обнаженными плечами и зоной декольте.
Певица вернулась из заграничной поездки. Вместе с мужем, рэпером Потапом, звезда находилась в Мексике. Там супруги провели небольшой отпуск, который совместили с плотной работой над продвижением творчества Каменских в этой жаркой стране.
Артистка свободно говорит на нескольких иностранных языках, а новые песни записывает на испанском. В Мексике Настя встречалась с журналистами, дала интервью для телевидения, нескольких радиостанций и даже снялась для местного Playboy.
Вернувшись в Киев, Каменских принялась с теплом вспоминать отдых у океана. Звезда поделилась кадром, сделанным в путешествии. Артистка позировала в мини-платье с прозрачным топом-корсетом и атласной юбкой с накладными карманами. Стильный наряд обнажил плечи и ноги Каменских. Настя распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на алые губы. Завершили образ элегантные украшения — серьги, цепочка с крестиком и часы.
«Сегодня наткнулась на эту солнечную фотографию из Мексики, куда меня пригласили презентовать мой хит Elefante на национальных телеканалах и радио, и улыбнулась от теплых воспоминаний. Очень хорошие впечатления от этой колоритной страны и невероятно добрых людей», — сообщила поп-звезда. Снимок вызвал бурные эмоции мужчин — они засыпали красотку признаниями в любви, сообщает Cosmo.