Настя Каменских в прозрачном топе с откровенным декольте подразнила мужчин

Певица вернулась из заграничной поездки. Вместе с мужем, рэпером Потапом, звезда находилась в Мексике. Там супруги провели небольшой отпуск, который совместили с плотной работой над продвижением творчества Каменских в этой жаркой стране.

Артистка свободно говорит на нескольких иностранных языках, а новые песни записывает на испанском. В Мексике Настя встречалась с журналистами, дала интервью для телевидения, нескольких радиостанций и даже снялась для местного Playboy.

Вернувшись в Киев, Каменских принялась с теплом вспоминать отдых у океана. Звезда поделилась кадром, сделанным в путешествии. Артистка позировала в мини-платье с прозрачным топом-корсетом и атласной юбкой с накладными карманами. Стильный наряд обнажил плечи и ноги Каменских. Настя распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на алые губы. Завершили образ элегантные украшения — серьги, цепочка с крестиком и часы.

Настя Каменских ФОТО: Instagram