Ест с аппетитом: друг сдал Заворотнюк

Актрисе ставят специальные капельницы, берут кровь, насыщают ее определенными лекарствами и элементами, после чего снова вводят. Все это помогает очистить организм, чтобы он нормально работал.

Также, как отметил приятель, у Анастасии хороший аппетит. Ест она по специальной диете, рекомендованной врачами и благодаря которой ей удается постепенно избавляться от лишних килограммов. Пока лечение приостановили, и врачи наблюдают, как дальше себя поведет организм знаменитой пациентки, сообщает utro.ru.