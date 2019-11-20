Ест с аппетитом: друг сдал Заворотнюк

Слухи о катастрофическом ухудшении здоровья звезды «Моей прекрасной няни», похоже, оказались ложными.
«Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток», – рассказал он корреспонденту сайта «Комсомольская правда». После чего добавил, что супруг звезды верит в ее выздоровление.
Актрисе ставят специальные капельницы, берут кровь, насыщают ее определенными лекарствами и элементами, после чего снова вводят. Все это помогает очистить организм, чтобы он нормально работал.
Также, как отметил приятель, у Анастасии хороший аппетит. Ест она по специальной диете, рекомендованной врачами и благодаря которой ей удается постепенно избавляться от лишних килограммов. Пока лечение приостановили, и врачи наблюдают, как дальше себя поведет организм знаменитой пациентки, сообщает utro.ru.