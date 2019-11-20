Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, кого ждет успех в 2020 году

Российский астролог Павел Глоба составил список из четырех знаков Зодиака, которым, по его мнению, больше всего повезет в 2020 году, пишет Topnews.
Так, мастеров общения Близнецов ждет в следующем году большой успех, но все их замыслы воплотятся лишь с оговоркой, что они не будут просто находиться без дела и ждать, когда удача сама свалится им на голову. В случае активных движений Близнецы превзойдут самих себя в любой сфере жизни. Важную роль для них будут играть близкие. Чаще советуйтесь с домашними, и тогда они подскажут, как вам выбрать правильный путь.
Львы в 2020 году достигнут самых амбициозных целей. Вам нужно приниматься за работу уже с первых дней следующего года. В непростых ситуациях проявите оригинальность, и нестандартный подход поможет вам выйти из затруднительного положения. Не бойтесь перемен и будьте внимательнее к своей второй половинке.
Для Скорпионов откроются возможности поменять работу, и астролог советует представителям этого знака воспользоваться таким шансом. Следующий год - это время смелых людей, которые сами меняют свою жизнь, поэтому не бойтесь переездов, путешествий и крупных покупок. Оставьте в прошлом лишнюю скромность и смело бросайтесь навстречу новым приключением. Вторая половина года станет для вас периодом получения новых знаний и опыта, укрепления здоровья. Сохраняйте активность и займитесь спортом.
У Козерогов ожидается в 2020 году обилие возможностей в любви и карьере. Год будет удачным и динамичным. Больше отдыхайте в кругу семьи и не жертвуйте отношениями ради работы. Обратите внимание на свое здоровье. Постарайтесь чаще бывать на свежем воздухе и исключите из своего меню вредную еду.