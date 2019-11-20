Гороскоп на 20 ноября: приятные хлопоты для Овнов и прилив сил у Близнецов

Овен

Сегодня дела сами найдут вас, и весь день вы проведете в движении и приятных хлопотах.

Телец

Отличный день для того, чтобы хорошо зарекомендовать себя перед новыми людьми.

Близнецы

Вы сегодня почувствуете необыкновенный прилив сил и всплеск хорошего настроения.

Рак

Хороший день для влюбленных — объедините свои физические силы для помощи другим людям.

Лев

Наступило время мужской энергетики и уверенных действий — соберитесь и побеждайте!

Дева

В эти лунные сутки Луна гостит в вашем знаке, содействует во всех делах и помогает в общении.

Весы

Сегодня хорошо убирать, ремонтировать, стирать, готовить вкусный обед — удвойте усилия.

Скорпион

Займитесь воплощением творческих идей — именно в этот день можно весьма преуспеть в этом.

Стрелец

Сегодняшняя среда для вас — удачная. Поделитесь своим везением с окружающими!

Козерог

В этот день все станет на свои места, и даже самые запутанные задачи решатся легко и быстро.

Водолей

Эти лунные сутки способны перевернуть все с ног на голову — не делайте резких движений.

Рыбы