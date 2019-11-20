Гороскоп на 20 ноября: приятные хлопоты для Овнов и прилив сил у Близнецов

Сегодняшняя среда особенная — это единственный день в ноябре, когда в течение суток по солнечному календарю на нас влияют энергии только одного лунного дня. И это вполне благоприятный и созидательный 24-й лунный день. Сегодня надо избегать прямолинейности, не рубить с плеча, а лучше корректно выражать свою точку зрения. Вечером устройте романтический ужин.
Овен
Сегодня дела сами найдут вас, и весь день вы проведете в движении и приятных хлопотах.
Телец
Отличный день для того, чтобы хорошо зарекомендовать себя перед новыми людьми.
Близнецы
Вы сегодня почувствуете необыкновенный прилив сил и всплеск хорошего настроения.
Рак
Хороший день для влюбленных — объедините свои физические силы для помощи другим людям.
Лев
Наступило время мужской энергетики и уверенных действий — соберитесь и побеждайте!
Дева
В эти лунные сутки Луна гостит в вашем знаке, содействует во всех делах и помогает в общении.
Весы
Сегодня хорошо убирать, ремонтировать, стирать, готовить вкусный обед — удвойте усилия.
Скорпион
Займитесь воплощением творческих идей — именно в этот день можно весьма преуспеть в этом.
Стрелец
Сегодняшняя среда для вас — удачная. Поделитесь своим везением с окружающими!
Козерог
В этот день все станет на свои места, и даже самые запутанные задачи решатся легко и быстро.
Водолей
Эти лунные сутки способны перевернуть все с ног на голову — не делайте резких движений.
Рыбы
Если вы четко видите цель сегодняшнего дня — она будет достигнута вами успешно, пишут vesti.ua.