Тимати накормил замерзших челябинцев окровавленными бургерами

Людям пришлось довольствоваться местными артистами и промоутерами, которые старательно пытались подогреть несчастных своим энтузиазмом. Когда же на сцене наконец установили долгожданные грили, оказалось, что ледяной ветер и мороз довольно неудачно сочетаются с жаркой котлет. Так, первые бесплатные бургеры, увы, но оказались просто сырыми.

По сложившейся уже традиции, мероприятия, организованные лейблом Тимати под названием Black Star Burger, проходят в сопровождении изрядной давки. Но этот раз оказался исключением из правил, так как холодная погода просто отбила у челябинцев желание полакомиться бесплатным угощением. У сцены собралось около 200 человек, хотя изначально планировалось, что их будет в пять раз больше.