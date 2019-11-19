Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Андреем Бедняковым

С этим вопросом я давно живу, потому что я знаю, что нам давно предлагали вместе провести какие-то проекты, шоу, корпоративы, мероприятия, свадьбы, а он отказывается.

И как-то мне позвонил мой директор и говорит: "Слушай, а в чем проблема? Бедняков отказывается вести с тобой свадьбы, корпоративы, праздники и в рекламе сниматься". Я говорю: "Я не знаю, в чем проблема, реально не понимаю".

И тут я начала написывать Андрюхе: "Как дела? Чего там?". Но он не говорит, что я сделала не так, но было бы не плохо, чтобы он это сказал,