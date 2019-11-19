Николай Гнатюк в Таллинне рассказал, как они с Урмасом Оттем пили пиво

20 ноября в Таллинне выступит певец с немыслимой харизмой и энергетикой - Николай Гнатюк. Вас ждет душевный вечер, живой звук и те песни, которые мы знаем и любим.
Услышав фамилию этого исполнителя, у большинства любителей музыки сразу возникнут в памяти знаменитые «Малиновый звон», «Белые ставни», «Птица счастья», «Танец на барабане». Одним словом, каждому придется по душе какой-нибудь хит талантливого и харизматичного певца. Придуманные прессой статусы вроде «звезды», «признанного мастера», «легенды сцены», «эстрадного классика» Николай не приветствует. У него свое объяснение всенародной любви и популярности: «Бог дал, вот и стал…».
Николай Гнатюк прилетел в Таллинн во вторник вечером и рассказал порталу limon.ee, что уже много раз бывал в Эстонии. В 1979 году песня Давида Тухманова «Я с тобой танцую» принесла ему Гран-при конкурса эстрадной песни в Дрездене, и Эстония стала единственной тогда еще республикой, где видели трансляцию с конкурса. «Возможно, финское телевидение передавало, - говорит Гнатюк, - и меня забросали звонками и приглашениями на эстонское телевидение. Я неоднократно приезжал в Таллинн, выступал и хорошо помню Анне Вески с узкой талией и в маленьком платье. Участвовал я и на концерте в таллиннском парке, выступал 30 минут или больше. Тогда заметил, что публика здесь доверчивая, более искренняя, чем российская. Какая-то детскость и некое ожидание чуда были во взглядах».
Николай Гнатюк вспомнил и обаятельного Урмаса Отта, который брал у певца интервью. «Потом он пригласил меня в бар, и мы пили пиво».
Певец отметил, что общается с Анне Вески, встречаясь на совместных программах, а года четыре назад позвонил Тынису Мяги. «У меня была идея сделать трио, но предложенного мною третьего исполнителя Тынис не знал, и я попросил его найти другого певца», - рассказал Николай Гнатюк. - Но идея осталась нереализованной, потому что Тынис Мяги ответил, мол, ему надо подумать. И на связь больше не выходил.
У Николая Гнатюка есть песня «Птица счастья». Что такое счастье в понимании певца? «Когда нет несчастья. А что такое такое несчастье - в этом лучше не разбираться».
Концерт Николая Гнатюка состоится в Таллинне 20 ноября в ЦРК. Спешите, еще остались билеты!