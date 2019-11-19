Николай Гнатюк в Таллинне рассказал, как они с Урмасом Оттем пили пиво

Николай Гнатюк вспомнил и обаятельного Урмаса Отта, который брал у певца интервью. «Потом он пригласил меня в бар, и мы пили пиво».

Певец отметил, что общается с Анне Вески, встречаясь на совместных программах, а года четыре назад позвонил Тынису Мяги. «У меня была идея сделать трио, но предложенного мною третьего исполнителя Тынис не знал, и я попросил его найти другого певца», - рассказал Николай Гнатюк. - Но идея осталась нереализованной, потому что Тынис Мяги ответил, мол, ему надо подумать. И на связь больше не выходил.

У Николая Гнатюка есть песня «Птица счастья». Что такое счастье в понимании певца? «Когда нет несчастья. А что такое такое несчастье - в этом лучше не разбираться».

Концерт Николая Гнатюка состоится в Таллинне 20 ноября в ЦРК. Спешите, еще остались билеты!