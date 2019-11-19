Бывший сотрудник McDonald’s признался, что клал клиентам дополнительный наггетс. Теперь его считают героем

Житель канадского Эдмонтона Коди Бондарчак заявил, что когда работал в McDonaldʼs, всегда клал клиентам дополнительный 11-й наггетс. Об этом пишет ТСН.
Об этом он написал в Twitter и его сообщение сразу стало вирусным. За пару дней его лайкнули более 860 тысяч раз и ретвитнули 76 тысяч раз.
В комментариях Бондарчака благодарят за его поступок и пишут, что он герой. Он даже сменил свой статус на «Робин Гуд наггетсов».
Кто-то спросил, есть ли сроки давности у преступлений по краже наггетсов, на что канадец ответил, что надеется на это, поскольку, по его подсчетам, должен McDonaldʼs около 1600 долларов.
I worked at McDonald’s for two and a half years and I put 11 nuggets in almost every 10-piece I made— Cody Bondarchuk (@codybondarchuk) 16 November 2019
Также у Коди интересовались, благодарил ли его кто-то из клиентов, которых он осчастливил дополнительным наггетсом. Мужчина ответил, что обслуживал клиентов на автомобилях, поэтому о добавке они узнавали, когда приезжали домой.
«Но я хочу надеяться, что когда они замечали дополнительный наггетс, то немного улыбались», — написал Бондарчак.
Руководство McDonaldʼs пока никак не отреагировало на признание их бывшего сотрудника.