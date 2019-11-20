Любовь Успенская в 18-летнем возрасте потеряла новорожденных двойняшек

Оказывается, когда будущей звезде, которую воспитывала бабушка, было 17 лет, она уже была женой своего приятеля Виктора Шумиловича, от которого вскоре забеременела. Но рожать несовершеннолетней была не готова, поэтому втайне от всех сделала аборт.

Как говорится в программе «ЖИЛ», за год Любовь узнала, что снова беременна и носит под сердцем сразу двух мальчиков. На этот раз она уже была готова стать мамой, но певице не суждено познать радость материнства, поскольку первый ребенок родился мертвым, а второй умер через неделю.

После тяжелой потери Успенская бросила мужа, влюбилась в другого и отправилась в Америку спасаться от затяжной депрессии. Там певица успела найти очередную новую любовь, выйти замуж и развестись.

Четвертым по счету мужем певицы стал Александр Плаксин, с которым она вернулась из США на Родину и осуществила свою заветную мечту. Родила дочку Таню, которая сделала ее и без того интересную жизнь еще ярче.

Однако год назад в семье певицы снова случилось несчастье. Во время отдыха на Коста-Рике ее дочь сильно травмировалась, упав с велосипеда. Девушка сломала челюсть, несколько ребер и потеряла сразу пять передних зубов. Сейчас Татьяна после длительной реабилитации постепенно возвращается к нормальной жизни. Она даже заинтриговала, что готовит музыкальный проект.

Она сейчас в Москве, после очередной операции. И она классно поет, переплюнет меня! Как она полностью поправится, мы до конца закончим все лечение. Я думаю, я ее уже тогда покажу,