Прежних цен больше не будет: в Турции сделали заявление для туристов

Туристический сбор идет вразрез с международной практикой, утверждают местные отельеры. Дело в том, что в Турции под налогообложение попало не только размещение, но и все другие услуги в отеле, в том числе еда, напитки, развлекательные услуги, бассейн и SPA. В Европе же налог взимают исключительно с цены номера. Еще одна странность заключается в том, что все собранные средства будут поступать в государственный бюджет, а не в муниципалитеты, как это происходит в европейских странах.