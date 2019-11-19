Женщина решила продать билеты на концерты Тимати в Таллинне через Facebook, но не учла одну важную вещь

В социальной сети Facebook есть много сообществ, в которых предприимчивые жители страны продают всё, что угодно: от билетов на концерты до смартфонов, и если с техникой дела обстоят проще, то с билетами можно угодить в неловкую ситуацию.
Одна женщина решила продать через Facebook выигранные или подаренные ей билеты на концерт Тимати в Таллинне, но не учла несколько важных вещей. Во-первых, продавать приглашения с пометкой Kutse так открыто не стоит, это могут увидеть организаторы розыгрыша и просто аннулировать приз, а во-вторых, женщина опубликовала фотографию билетов со штрихкодом, получается, что любой может их использовать не покупая. Есть, конечно, доля вероятности, что фото иллюстративное, но пользователи Facebook засомневались в этом.
Редакция портала Limon.ee напоминает, что не стоит в открытых группах публиковать билеты с любыми кодами или штрихкодом, злоумышленники запросто могут воспользоваться вашей невнимательностью и пройти на концерт по снимку билетом, ведь на входе важен штрихкод в смартфоне, наличие самих билетов в распечатанном виде необязательно.