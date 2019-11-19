Женщина решила продать билеты на концерты Тимати в Таллинне через Facebook, но не учла одну важную вещь

Одна женщина решила продать через Facebook выигранные или подаренные ей билеты на концерт Тимати в Таллинне, но не учла несколько важных вещей. Во-первых, продавать приглашения с пометкой Kutse так открыто не стоит, это могут увидеть организаторы розыгрыша и просто аннулировать приз, а во-вторых, женщина опубликовала фотографию билетов со штрихкодом, получается, что любой может их использовать не покупая. Есть, конечно, доля вероятности, что фото иллюстративное, но пользователи Facebook засомневались в этом.