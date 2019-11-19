Исследование: люди, которые любят острую пищу, живут дольше

Недавнее исследование подтвердило, что люди, которые любят острую пищу, живут дольше. Ученые собирали данные более чем 16 000 американцев на протяжении 23 лет.

Оказалось, что люди, которые часто употребляли острую пищу, имели более низкий уровень смертности (на 21%). Острая пища заставляет мозг вырабатывать больше серотонина, гормона счастья. Это помогает справиться со стрессом, депрессией и плохим настроением.

Основной компонент острых приправ - капсаицин, он обладает рядом полезных качеств. Например, капсаицин снижает риск сердечных заболеваний и улучшает пищеварение, борется с определенными типами ожирения.

Капсаицин известен своими обезболивающими свойствами: он способен подавлять нервные импульсы. Вот почему это вещество является одним из важнейших компонентов кремов для облегчения боли.

Многие врачи считают капсаицин эффективным оружием в борьбе с раком простаты. Но если у вас есть проблемы с пищеварением - будьте осторожны, не увлекайтесь острой пищей, особенно на голодный желудок.