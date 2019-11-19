Фото 18+: племянник Меган Маркл публично обнажился

Родственники жены принца Гарри Меган Маркл в очередной раз шокируют скандальными выходками. На этот раз подрывает репутацию герцогини Сассекской ее племянник Томас Дули-Маркл — старший сын 53-летнего сводного брата Меган Томаса Маркла-младшего и его бывшей жены Трейси Дули, пишет 24tv.ua.
На просторах интернета появились скандальные фото родственника Меган Маркл, которые были сделаны в Лос-Анджелесе.
С красным лицом, обнаженный на переднем сиденье своего грузовика с окурком в руках — именно таким предстал на фото Томас Дули-Маркл. 28-летний парень был, скорее всего, под действием наркотиков.
Журналисты таблоида Daily Mail сообщают, что племянник Меган Маркл начал принимать наркотические вещества после развода в декабре прошлого года спустя десять лет брака со своим партнером, мужчиной Мартином Сепетом.
Бывший любовник Томаса сообщил изданию о том, что Дули-Марклу может грозить смерть от передозировки наркотиков и он попросил его обратиться за медицинской помощью.
Фотографии обнаженного Томаса смотрите ЗДЕСЬ!
Ранее племянник Меган Маркл был задержан полицией, когда он в обнаженном виде бродил вокруг Голливудского бульвара в Лос-Анджелесе.