Беременная Мэрилин Керро отказалась принимать клиентов: «Не работаю даже за большие деньги»

Экстрасенс Мэрилин Керро сейчас в ожидании второго ребенка. В связи с таким важным временем в ее жизни, Мэрилин не принимает клиентов, о чем она написала на своей странице в Facebook, пишет TV3.
Не работаю даже за большие деньги,
- написала она.
Ваша энергетика проходит через мое биополе, а сейчас я не могу себе этого позволить. Моя задача как матери – защитить здоровье и ребенка, и свое, а это подразумевает и поддержание ауры настолько чистой, насколько это возможно. Пожалуйста, поймите и поймите!
Керро дает советы с помощью социальных сетей именно потому, что люди могут сами себе помочь.
Семинары и книги - для тех, кто хочет перемен и хочет что-то с этим сделать. Волшебной палочки не существует,
- предупреждает экстрасенс своих читателей.