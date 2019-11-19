Беременная Мэрилин Керро отказалась принимать клиентов: «Не работаю даже за большие деньги»

Ваша энергетика проходит через мое биополе, а сейчас я не могу себе этого позволить. Моя задача как матери – защитить здоровье и ребенка, и свое, а это подразумевает и поддержание ауры настолько чистой, насколько это возможно. Пожалуйста, поймите и поймите!