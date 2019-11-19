Вт, 19.11.2019
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Беременная Мэрилин Керро отказалась принимать клиентов: «Не работаю даже за большие деньги»

Мэрилин Керро

ФОТО: Toni Läänsalu

Экстрасенс Мэрилин Керро сейчас в ожидании второго ребенка. В связи с таким важным временем в ее жизни, Мэрилин не принимает клиентов, о чем она написала на своей странице в Facebook, пишет TV3.

Не работаю даже за большие деньги,

- написала она.

Ваша энергетика проходит через мое биополе, а сейчас я не могу себе этого позволить. Моя задача как матери – защитить здоровье и ребенка, и свое, а это подразумевает и поддержание ауры настолько чистой, насколько это возможно. Пожалуйста, поймите и поймите!

Керро дает советы с помощью социальных сетей именно потому, что люди могут сами себе помочь.

Семинары и книги - для тех, кто хочет перемен и хочет что-то с этим сделать. Волшебной палочки не существует,

- предупреждает экстрасенс своих читателей.

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