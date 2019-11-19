«Выбита челюсть и сломан нос»: видео с избитой Валерией появилось в Сети

По мнению продюсера, нужно совершенствовать законодательство и защищать, в первую очередь, женщин и детей, спасая их от домашних тиранов. По его словам, сейчас реалии таковы, что при наличии денег муж может отобрать у жены имущество и детей. В качестве примера он привел невыносимую жизнь Валерии с Шульгиным.

«Я знаю точно. Валерия обращалась ко всем, ей никто не помог - ни коллеги по цеху, хотя они были свидетелями. Вот если вы посмотрите »Песню года -94«, она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда они выезжали на Майорку, рассказывали, как Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал», - заявил Пригожин в интервью «Пятому каналу».

Он отметил, что бывший муж лишил певицу денег и жилья, хотя ей удалось забрать детей, с которыми она была вынуждена уехать в Саратовскую область.

«Она уехала к родителям в двухкомнатную квартиру в город Аткарск. Вам трудно это представить, наверное, квартира метров 60, там было шесть человек. Шесть человек, как в общаге! При этом она заработала 25-30 миллионов долларов!» - сказал Пригожин.