Эксклюзивное интервью из тюрьмы: бомбист с улицы Паэ умирает от рака и хочет перед смертью увидеть детей

Летом прошлого года коллегия окружного суда в составе трех судей решила, что Рингмаа не может быть освобожден досрочно, и главной причиной этого является риск совершения им новых преступлений. Вопрос о его досрочном освобождении рассматривался и этой осенью, но в середине октября Вируский уездный суд решил не освобождать его. Но следующее заседание должно состояться 22 ноября, пишет Rus.Postimees.ee.

Рингмаа сих пор категорически отрицает свою связь со взрывами.

Мярт Рингмаа встречается с Катрин Луст в Вируской тюрьме, вести видеосъемку там нельзя, поэтому всё общение записывается на диктофон. Напомним, что впервые в истории тюремной службы в Вируской тюрьме создан отдел с усиленным надзором. Во время интервью заключенный сидит за стеклом, с собой он взял маленькую бутылку для того, чтобы в случае сильных болей справить малую нужду - мужчина болен раком предстательной железы.

По словам заключенного, полгода на его жалобы на здоровье в тюрьме не реагировали, 10 мая 2018 года - 6 месяцев спустя - Мярта отправили на биопсию, врач Мууль многократно говорил тюрьме о необходимости этой процедуры для заключенного. Биопсия была проведена 11 июня 2018 года. 27 июня 2018 года стали известны результаты гистологического исследования. В Вируской тюрьме заключенному эти результаты были озвучены лишь в августе.

«Итог исследования у меня здесь перед глазами, мои дни в этом мире, по-видимому, сочтены. Мое здоровье очень плохое, сильные боли. Надзиратели должны мне по ночам приносить обезболивающие препараты», - сказал заключенный.

Мярт Рингмаа говорит Катрин Луст, что раз у него смертельное заболевание, то он бы очень хотел перед тем, как умрет, увидеть свой дом и детей. Кроме того, мужчина считает себя невиновным.