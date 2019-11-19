Анфиса Чехова показала фигуру в тесном бикини, но фанатов смутил ее живот
41-летней ведущей не страшны ноябрьские холода и сырость. Секс-гуру нежится на солнышке в Турции и шлет фанатам жаркие снимки.
Анфиса опубликовала серию фотографий, ради которых ей пришлось выйти из зоны комфорта. Чехова забралась в море, несмотря на температуру воды.
Водичка, конечно, прохладная. Но ради фото залезть в нее можно,
— отметила Чехова.
Она позировала в синем бикини, демонстрируя пышную грудь, тонкую талию и эффектные бедра. И по выражению лица Анфисы можно судить, что ей и правда было не очень приятно плескаться в волнах. Однако ведущая также написала, что в Турции сдвинулся купальный сезон и в ноябре там райский климат, и дело в том, что она просто мерзляк.
Поклонники оценили жертву своей любимицы. Ей досталось немало комплиментов насчёт фигуры. Особое внимание поклонники уделили ее изящной талии, которая сразу бросается в глаза. Однако некоторым показалась подозрительной область живота на фото. По словам некоторых комментаторов, там можно разглядеть следы фотошопа.
Что, блин, с пупком, он как нарисованный...
Что за проблема с животом, ужас фотки. Лучше бы реальные выложили!