Анфиса Чехова показала фигуру в тесном бикини, но фанатов смутил ее живот

Она позировала в синем бикини, демонстрируя пышную грудь, тонкую талию и эффектные бедра. И по выражению лица Анфисы можно судить, что ей и правда было не очень приятно плескаться в волнах. Однако ведущая также написала, что в Турции сдвинулся купальный сезон и в ноябре там райский климат, и дело в том, что она просто мерзляк.