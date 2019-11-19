Женщина принесла тартускому ювелиру в ремонт золотую цепочку, но ее ждал неприятный сюрприз

Помните, как несколько лет назад в передаче журналистских расследований Kuuuurija рассматривался случай, когда женщина принесла мастеру в Таллинне свои золотые украшения, а когда забрала назад, обнаружила пропажу одного грамма золота.

На этот раз с чем-то подобным столкнулась жительница Южной Эстонии. Она отнесла тартускому ювелиру порванную золотую цепочку.

«Звено с замочком сломалось, я отнесла украшение ювелиру в Тартуском квартале», - сказала клиентка. Но починить только замочек, по словам специалиста, было невозможно. Поэтому нужно было его заменить, а это 100 евро за само звено и работу по его замене. От такой суммы она испытала шок.

«У меня нет таких денег на ремонт, когда я дарила цепочку дочери на день рождения, украшение стоило 200 евро», - говорит клиентка. Она отказалась от такого дорого ремонта и отнесла цепочку другому мастеру на улице Калева в Тарту. Тот ювелир сказал, что ремонт замочка обойдется всего в 15 евро.