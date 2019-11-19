Женщина принесла тартускому ювелиру на ремонт золотую цепочку, но ее ждал неприятный сюрприз

Помните, как несколько лет назад в передаче журналистских расследований Kuuuurija рассматривали случай одного ювелира? Напомним, как это было: женщина отнесла такому мастеру в Таллинне свои золотые украшения, а когда забрала назад, обнаружила пропажу одного грамма золота.

В этот раз жительница Южной Эстонии столкнулась с чем-то подобным. Она отнесла тартускому ювелиру порванную золотую цепочку.

«Звено с замочком сломалось и отнесла украшение в ремонт к специалисту в Тартуском Квартале», - сказала женщина. Но починить один лишь замочек, по словам специалиста, было невозможно. Поэтому нужно было его заменить - это 100 евро за само звено и работу по его замене. Женщина от такой суммы испытала шок.

«У меня нет таких денег на ремонт, когда я ее дарила дочери на день рождения, украшение стоило 200 евро», - добавила гражданка.

Женщина отказалась от такого дорого ремонта и решила отнести цепочку к следующему мастеру, на улице Калева в Тарту ювелир сказал, что ремонт замочка будет стоить всего 15 евро.