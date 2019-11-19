Месяц рождения расскажет о вас больше, чем знак Зодиака. Проверяем!

Январь

Характерные черты, рожденных в этом месяце - сила воли, стойкость и твердый характер. В силу вашего характера вам не страшны никакие преграды. Рожденные в январе идут по жизни с высоко поднятой головой. Уверенные лидеры, они ищут таких же решительных и уверенных в себе соперников, но им трудно найти таких людей.

Февраль

Это обаятельные и романтичные люди, но порой бывают эгоистичны. В голове у них всегда масса планов и идей, но выполнить эти задумки нет никакой возможности. Люди, рожденные в феврале, часто страдают от перемены настроения. Порой бывают непредсказуемы в своих поступках, от этого возникают проблемы на работе и в личной жизни.

Март

Мартовские люди по своей натуре очень ранимые и добродушные. Очень тяжело переносят критику в свой адрес. Но несмотря на свою чувствительность и нерешительность, нередко достигают успехов. Это происходит лишь тогда, когда удается собрать свои нервы в кулак.

Апрель

Рожденные в апреле - храбрые, решительные и уверенные в себе люди. Их ничего не может испугать. Это лидеры по натуре. В голове у них бесконечный поток идей. Добиваются небывалого карьерного роста, шагая практически по головам.

Май

Май наделил рожденных в этом месяце людей упорством, принципиальностью и твердостью в характере. Им очень трудно уступать окружающим, потому что на первом месте у них власть, но все же договориться с ними можно. Настроение может меняться, но они всегда остаются принципиальными и надежными людьми.

Июнь

Рожденные в июне часто бывают капризными и постоянная смена настроения для них - норма. Они часто закомплексованные и ранимые. Но есть и плюсы в характере этих людей. Июньские люди талантливы, умеют и любят общаться в обществе. Обладают харизмой, лидерскими качествами и силой воли.

Июль

Люди, рожденные в июле, стремятся к независимости. Обладают противоречивым и сложным характером. Не терпят ограничений в собственной свободе, но другими не прочь покомандовать. Любят устанавливать свои правила и держать все под контролем. Обаятельные эгоисты, своим обаянием добиваются любых целей. Прекрасные друзья, но в душе очень высокомерны.

Август

Это яркие и эмоциональные натуры. Страстные и энергичные, с ними всегда интересно. У рожденных в августе преобладают лидерские качества. Всегда найдут общий язык с любым человеком и в любой компании. Доверяют людям и от этого часто страдают. Но всегда найдут выход из любой ситуации и пойдут вперед с гордо поднятой головой.

Сентябрь

В этих людях заложены расчетливость и предприимчивость. В бизнесе им нет равных, поэтому у сентябрьских людей всегда есть шанс иметь стабильный доход и зарабатывать неплохие деньги. Рожденные в сентябре всегда имеют успех в обществе. Знают, чего хотят от жизни и что все усилия не напрасны.

Октябрь

Это творческие эмоциональные личности, со сложным и переменчивым характером, хотя снаружи кажутся «белыми и пушистыми». В душе у рожденных в октябре, постоянно присутствует сомнение по любому поводу. В плане спокойствия партнерам с ними тяжело. Но жизнь у октябрьских людей бурлит всеми красками и полна интересными событиями.

Ноябрь

Ноябрьские люди - это шкатулка с секретом. Харизматичные и интеллектуальные, обладают сильной волей. Самые непредсказуемые из всех. В ноябре рождается много страстных и роковых женщин и опасных своим обаянием мужчин. Людей притягивает к таким личностям, уверяет zen.yandex.ru.

Декабрь