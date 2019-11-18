Видео: сногсшибательная президент Керсти Кальюлайд наградила лучшего повара Эстонии, им стал...

Лучшим поваром 2019 года стал отец двоих детей шеф-повар Кайдо Метса (29) из ресторана Juur, который настоящий фанат своей работы и перед открытием ресторана он частенько ходит в лес и собирает там ингредиенты для изысканных блюд. Почему победил именно он? Кайдо использует в своих блюдах продукты, которые есть в Эстонии.