Лолита раскрыла размер гонорара за выступление

О сумме заработанного за последний месяц звезда предпочла умолчать, но рассказала, сколько потратила, пишет Life.ru.
Певица Лолита Милявская призналась, что получает за одно выступление от 40 тысяч евро. Артистка рассказала об этом в откровенном интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
От 40 тысяч евро и дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею,
— говорит Лолита.
Артистка признается, что она никогда не ставила перед собой цели иметь деньги или иметь что-то. О точном размере заработанного за последний месяц Милявская предпочла умолчать, но отметила, что потратила примерно 100 тысяч евро. Большая часть из них ушла на творчество, в частности на два новых клипа. Она добавила, что на себя тратит деньги по мере надобности.