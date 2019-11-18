Лолита раскрыла размер гонорара за выступление

Певица Лолита Милявская призналась, что получает за одно выступление от 40 тысяч евро. Артистка рассказала об этом в откровенном интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

От 40 тысяч евро и дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею,

Артистка признается, что она никогда не ставила перед собой цели иметь деньги или иметь что-то. О точном размере заработанного за последний месяц Милявская предпочла умолчать, но отметила, что потратила примерно 100 тысяч евро. Большая часть из них ушла на творчество, в частности на два новых клипа. Она добавила, что на себя тратит деньги по мере надобности.