Пн, 18.11.2019
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Дерзкая эстонская красотка показала фото, лишившее фанатов дара речи
Держись от нее подальше!

Laura Põldvere.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist

Эстонская певица Лаура Пылдвере поделилась в своем Instagram жарким снимком, на котором она позирует рядом с красным автомобилем. 

Таким образом Лаура решила анонсировать скорый выход своего нового альбома, который будет представлен 1 декабря 2019 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На фото Лаура изображена в полушубке с массивным ремнем. Ниже пояса, правда, красавица была одета не по погоде... Ботфорты на шнуровке с открытыми носами и кружевное нижнее белье трудно назвать подходящей одеждой для пасмурного эстонского ноября, зато как эффектно смотрится!  

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