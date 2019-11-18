Дерзкая эстонская красотка показала фото, лишившее фанатов дара речи

Таким образом Лаура решила анонсировать скорый выход своего нового альбома, который будет представлен 1 декабря 2019 года.

На фото Лаура изображена в полушубке с массивным ремнем. Ниже пояса, правда, красавица была одета не по погоде... Ботфорты на шнуровке с открытыми носами и кружевное нижнее белье трудно назвать подходящей одеждой для пасмурного эстонского ноября, зато как эффектно смотрится!