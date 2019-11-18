Пн, 18.11.2019
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Солнце «погаснет» в декабре 2019 года: как пережить неделю в «царстве тьме»

Лунное затмение

ФОТО: Christos Georghiou/PantherMedia / Christos Georghiou

Ученые проинформировали: в ближайшее время человечество ожидает событие, которые не фиксировалось более 250 лет, пишет belnovosti.by.

В декабре 2019 года Земля погрузится в самую длинную ночь, продолжительность которой составит 6-7 дней. Может сложиться впечатление, будто солнце погасло.  

Академики утверждают, что этот феномен будет связан с сильнейшими магнитными бурями, которые последний раз наблюдались почти два столетия тому назад. 

Правда, жизни человечеству это не угрожает, а в дни сильнейшей солнечной активности, наша атмосфера всего лишь не сможет пропустить до 90% света, в результате чего и настанет темнота.

Событие будет сопровождаться, также постоянной сменой цвета неба, а картину будут наблюдать все люди без исключения. 

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