Девушка ненавидела свой нос, не зная, что он не прекращает расти из-за опухоли

Но когда размер ее ноги достиг 45-го, девушка начала всерьез беспокоиться.

Каждый день рождения Ребекка смотрела в зеркало и не понимала, почему она не перестает расти. Недовольная своей ухудшающейся внешностью, девушка обращалась к врачам, но они постоянно ставили неверные диагнозы. Диабет, синдром поликистозных яичников и даже депрессия — медики перепробовали все, но ни одно лечение не помогало, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.

Руки, ноги, нос и подбородок продолжали расти, а Ребекка — отчаиваться. Но очередной поход к врачу выявил у девушки опухоль в том отделе мозга, что вырабатывает гормон роста. Пятнадцать лет ее не могли обнаружить, а теперь у Ребекки заканчивалось время. Девушке сделали операцию, и ее увеличенные части тела вернулись в норму в течение нескольких месяцев.

В настоящее время Ребекка чувствует себя хорошо, но она не может забыть, каким кошмаром была ее жизнь до этого. Ни одна уверенность в себе не могла прикрыть все комплексы из-за внешности, и в последние годы Ребекка находилась в сильной депрессии. Сейчас она пытается рассказать другим о своих проблемах, чтобы никто больше не проходил через подобное, ведь эта болезнь не такая уж редкость.

Не принимайте любой диагноз на веру — проводите расследование, докапывайтесь до самого дна, узнавайте причины болезни. Не судите книгу по обложке, ведь обложку можно перерисовать, а в книгу добавить пару новых страниц,

— сказала Ребекка.