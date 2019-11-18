Дочь Анастасии Заворотнюк показала радостное фото

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, Анна прервала молчание в социальных сетях. Девушка впервые за долгое время опубликовала в Instagram новое фото, сообщает «Обозреватель».

Анна похвасталась, что сходила в салон красоты и показала фотографию нового маникюра. «Просто не нарадуюсь своим маникюром», - коротко подписала она.

Напомним, в начале осени 2019 СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк и госпитализацию актрисы. Недавно участник одного из сезонов российского проекта «Ледниковый период», который вела Анастасия Заворотнюк, на условиях анонимности рассказал, что актриса не при смерти и продолжает лечение.