Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 ноября

Лев

Львам нужно смотреть в оба, потому что Вселенная постоянно будет посылать им знаки, предупреждающие об опасности. Звезды и планеты постараются всячески помогать им. Только в понедельник их энергетика будет разрушительной, так что в первый день недели лучше абстрагироваться от всего лишнего, сосредоточившись на том, что стоит на первой строчке в рейтинге важности.

В целом неделя хорошо подходит для решения текущих дел и для планирования. Очень хорошо заниматься домашними делами и важными новыми проектами. Главное — не торопиться, чтобы не допустить досадной ошибки. Астролог отмечает, что на этой неделе возможны серьезные траты, с которыми нужно просто смириться.

Дева

Дев очень часто относят к самым жадным знакам Зодиака, но назвать их скрягами язык точно не повернется. На этой неделе они могут немного расслабиться и дать кому-то взаймы, а потом пожалеть. Лучше этого не делать. Также астролог рекомендует не совершать дорогостоящих приобретений. Максимальная экономия лишит Дев ненужных переживаний.

Конечно, немного придется потратиться, потому что звезды хотят, чтобы Девы развлекались как могли, общались и занимались поисками и укреплением любви. Павел Глоба советует работать ровно столько, сколько нужно, ни минутой больше. Больше всего повезет в эти семь дней Девам, которые занимаются менторством, наставничеством обучением других людей.

Весы

Самыми благоприятными и энергетически мощными днями для Весов станут понедельник и вторник. В эти дни нужно попробовать запрограммировать себя на успех. В этом Весам помогут пять способов воздействия на подсознание . При правильном настрое у них получится найти новую работу, новые увлечения и познакомиться с приятными людьми, преуспеть в амурной сфере.

Это идеальное время для перевода отношений на новый уровень. Можно познакомиться с родителями любимого мужчины или женщины, договориться о начале совместной жизни, сделать предложение, спланировать совместный отпуск и так далее. Неделя будет очень яркой и интересной. Даже если в ее начале что-то не срастется, на выходных уж точно удастся развлечься как следует.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе ожидается множество бытовых проблем. У них будут духовные причины, поэтому нужно настроить себя на позитивную волну, чтобы избежать встречи с неурядицами. Стоит быть осторожнее на дорогах, причем как в роли пешехода, так и в роли водителя. Астролог советует не расслабляться на работе и в делах, потому что чем больше усилий Скорпионы приложат к решению проблем, тем лучше будет результат.