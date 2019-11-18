Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 ноября

Ноябрь медленно перевалил за горизонт, приближая неизбежное — начало зимы. Это будет относительно спокойная неделя, но не для наших мыслей. Именно поэтому астролог советует сфокусироваться на них, а не на том, что происходит вокруг.
Портал Woman`s day сообщает, что это прекрасный период для поисков новых жизненных целей и мотивации на будущее.
Овен
Для Овнов неделя начнется с очень благоприятной ноты. Первые два дня планеты и звезды будут находиться в полной гармонии. Это позволит представителям данного знака начать период с успеха, позитивной ноты, хорошего настроения. В целом неделя окажется довольно напряженной и не особо стабильной, поэтому нужно беречь нервы и не вступать в конфликты лишний раз.
Возможно, начальство попросит Овнов потрудиться больше, чем они планировали, но в будущем это хорошо скажется на повышении. Добиваться желаемого могут мешать негативные установки. Избавиться от них будет трудно, поэтому лучше не позволять себе сомневаться в своем успехе, но не задаваться никаких лишних вопросов.
Телец
На выходных нужно будет как следует отдохнуть и постараться не расходовать энергию попусту на других людей, но ссоры и конфликты, а также на какие-то дела. В последний день недели ночные светила полностью лишатся гармонии, что негативно отразится на жизни людей этого знака. Если уйти в отпуск на этой неделе не получится, то нужно работать как можно меньше. Также Павел Глоба советует быть самодостаточными во всех отношениях.
Близнецы
Несмотря на то что у Близнецов будет целых четыре очень позитивных дня, им придется встретиться с некоторыми неурядицами, которые могут привести к стрессам. Для повышения энергетики и избавления от состояния усталости и стресса Близнецам стоит воспользоваться специальными физическими упражнениями. Не нужно ждать, что всё разрешится само собой. Близнецы — сами кузнецы своего счастья.
На этой неделе полезно исправлять свои ошибки, заниматься трудными делами. 20 числа звезды и планеты немного «повздорят», поэтому у Близнецов возникнут энергетические проблемы. Среда станет самым неблагоприятным днем. В этот день лучше позволить событиям происходить в том порядке, в котором задумала Вселенная.
Рак
В веренице дел нужно находить время для отдыха и релаксации. Ракам потребуется толика внимания и уверенности. Во многих аспектах людям этого знака стоит положиться на интуицию. Это будет очень благоприятное время для амурных дел. Одинокие люди смогут найти вторую половинку, а те, кто уже в отношениях, смогут укрепить их и получить удовольствие от совместных дел.
Лев
Львам нужно смотреть в оба, потому что Вселенная постоянно будет посылать им знаки, предупреждающие об опасности. Звезды и планеты постараются всячески помогать им. Только в понедельник их энергетика будет разрушительной, так что в первый день недели лучше абстрагироваться от всего лишнего, сосредоточившись на том, что стоит на первой строчке в рейтинге важности.
В целом неделя хорошо подходит для решения текущих дел и для планирования. Очень хорошо заниматься домашними делами и важными новыми проектами. Главное — не торопиться, чтобы не допустить досадной ошибки. Астролог отмечает, что на этой неделе возможны серьезные траты, с которыми нужно просто смириться.
Дева
Дев очень часто относят к самым жадным знакам Зодиака, но назвать их скрягами язык точно не повернется. На этой неделе они могут немного расслабиться и дать кому-то взаймы, а потом пожалеть. Лучше этого не делать. Также астролог рекомендует не совершать дорогостоящих приобретений. Максимальная экономия лишит Дев ненужных переживаний.
Конечно, немного придется потратиться, потому что звезды хотят, чтобы Девы развлекались как могли, общались и занимались поисками и укреплением любви. Павел Глоба советует работать ровно столько, сколько нужно, ни минутой больше. Больше всего повезет в эти семь дней Девам, которые занимаются менторством, наставничеством обучением других людей.
Весы
Это идеальное время для перевода отношений на новый уровень. Можно познакомиться с родителями любимого мужчины или женщины, договориться о начале совместной жизни, сделать предложение, спланировать совместный отпуск и так далее. Неделя будет очень яркой и интересной. Даже если в ее начале что-то не срастется, на выходных уж точно удастся развлечься как следует.
Скорпион
У Скорпионов на этой неделе ожидается множество бытовых проблем. У них будут духовные причины, поэтому нужно настроить себя на позитивную волну, чтобы избежать встречи с неурядицами. Стоит быть осторожнее на дорогах, причем как в роли пешехода, так и в роли водителя. Астролог советует не расслабляться на работе и в делах, потому что чем больше усилий Скорпионы приложат к решению проблем, тем лучше будет результат.
Этот принцип прямой пропорциональности будет работать и в любви. Если удастся справиться с сомнениями и негативом, то в конце недели Скорпионов накроет удача и хорошее настроение. Во многих вопросах придется идти на компромиссы и сдерживать свои негативные эмоции, потому что они могут разрушить любовь.
Стрелец
Стрельцам астролог советует как можно больше работать бок о бок и общаться с ответственными и надежными знаками Зодиака. Особенно это касается опасных дней типа 20 ноября, когда звезды и планеты будут находиться в полной дисгармонии. Рисковать 20 числа точно не имеет никакого смысла. Зато 18, 19 и 22 ноября можно браться за любые новые проекты на работе и в бизнесе.
Конечно, одним позитивом Стрельцы не отделаются. Им придется отстаивать свое мнение, а в некоторых случаях занять позицию ожидания. Спешка для людей этого знака будет означать неудачу и большой риск. Также стоит как можно меньше обижаться на окружающих и уметь прощать родственников, друзей, вторую половинку.
Козерог
Также Павел Глоба советует как можно реже спорить и ругаться с людьми, особенно на работе. В любви грядущие семь дней должны стать очень успешными для представителей этого знака. Им удастся найти вторую половинку, либо же укрепить отношения с любимым человеком. В этом плане удача от них не отойдет ни на шаг.
Водолей
Водолеям стоит избегать многозадачности. За двумя зайцами угнать точно не получится, поэтому лучше сосредоточиться на чем-то одном. Лучше, чтобы это была сфера денег и работы. Можно смело совершать дорогостоящие приобретения, а также уходить с головой в дела. Есть высокая вероятность доработаться до повышения или до солидной премии.
На любовную сферу лучше пока внимания не обращать. Она второстепенна, так что в ней придется плыть по течению. Всего существует семь основных причин того, почему удача обходит вас стороной, поэтому Водолеям не нужно думать, что во всех их бедах виноваты проклятия и сглазы. Нужно работать над устранением этих причин и не перекладывать ответственность на чужие плечи.
Рыбы
У одиноких Рыб на этой неделе ожидается начало периоды большой удачи. Есть вероятность встретить вторую половинку и начать новые отношения. В целом неделя будет очень эмоциональной, яркой. Это значит, что работа должна уйти на второй план, освободив место любовным приключениям.
Конечно, дела и обязанности могут давать о себе знать. Возможно, придется заняться вынужденными покупками. Семь правил фэншуй помогут привлечь финансовую удачу. На выходных лучше заняться домашними спокойными делами. На буднях Павел Глоба рекомендует тоже не рисковать, выполняя все рабочие обязанности точно в срок. Смена обстановки поможет людям этого знака остаться на волне удачи даже в самый неблагоприятный день — 24 ноября.