Пн, 18.11.2019
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Ольга Серябкина показала полуобнаженное фото

Ольга Серябкина, Molly

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Певица возвращается к работе после нескольких дней отдыха, которые устроила себе в середине ноября. Звезда полна решимости и идей для записи нового музыкального материала. Не забывает она и о поклонниках, которых радует откровенными снимками.

После небольшого отдыха на одном из загородных курортов, она решила поделиться интригующим снимком, на котором изображена полуобнаженной — на ней нет нижнего белья, а длинные волосы прикрывают пышную грудь. Правда, многих подписчиков смутил странный взгляд звезды, другие же отметили, что она просто сосредоточена, пишет «Стархит».

«Дома. Пишу новый текст. Чувствую все как в первый и в последний раз. Каждый раз. Цепляюсь за образы в голове и слушаю сердце. Оно говорит мне, как правильно. Как думаете, о чем он будет?» — задала вопрос поклонникам Серябкина.
 
Ольга Серябкина не комплексует перед фанатами
Пользователи предположили, что Ольга напишет еще одну проникновенную песню о любви, или же затронет тему распада лейбла MALFA. Напомним, что несколько дней назад Максим Фадеев объявил об этом в социальных сетях.

Внимательные поклонники также заметили, что кумир изменила название профиля в Instagram. Многие недоумевали, почему даже после того как Серябкина ушла из коллектива и стала заниматься сольным творчеством под псевдонимом Molly, она не меняла имя аккаунта. Оказалось, такова политика знаменитой социальной сети, которая не позволяет делать это сразу. Когда прошло определенное время, певица взяла ник — seryabkina.

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