Ольга Серябкина показала полуобнаженное фото

После небольшого отдыха на одном из загородных курортов, она решила поделиться интригующим снимком, на котором изображена полуобнаженной — на ней нет нижнего белья, а длинные волосы прикрывают пышную грудь. Правда, многих подписчиков смутил странный взгляд звезды, другие же отметили, что она просто сосредоточена, пишет «Стархит».

«Дома. Пишу новый текст. Чувствую все как в первый и в последний раз. Каждый раз. Цепляюсь за образы в голове и слушаю сердце. Оно говорит мне, как правильно. Как думаете, о чем он будет?» — задала вопрос поклонникам Серябкина.

Пользователи предположили, что Ольга напишет еще одну проникновенную песню о любви, или же затронет тему распада лейбла MALFA. Напомним, что несколько дней назад Максим Фадеев объявил об этом в социальных сетях.