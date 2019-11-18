Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

Чтобы денежные дела шли в гору, полезно иногда свериться с финансовым гороскопом. Советы астрологов уберегут от необдуманных шагов и помогут привлечь благополучие, достаток, удачу и счастье.
Что точно отпугнет деньги на этой неделе — так это негатив. От деструктивных мыслей и эмоций лучше избавляться. Не стоит поддаваться осенней хандре, тем более что осень совсем скоро закончится. Ноябрь лучше проводить с приятными воспоминаниями и за подготовкой к зиме. Некоторые, к примеру, уже озадачатся тем, что дарить на 2020 год. И предпримут первые походы по магазинам за новогодними презентами, не дожидаясь очередей и роста цен.
Овен
Овны в период с 18 по 24 наверняка займутся покупками. Лучше самостоятельно спланировать траты, не дожидаясь стихийного похода по магазинам. Если деньги продолжают утекать из кармана, стоит присмотреться к дому: его негативная энергетика может приводить в том числе и к безденежью жильцов. К счастью, сделать чистку дома совсем несложно, тем более в эту неделю, на убывающей Луне.
Телец
В понедельник Тельцам стоит быть настороже и не тратиться понапрасну. Перестраховываться при каждом денежном решении тоже не нужно: Тельцы могут доверять своей интуиции, и она приведет их к благополучию и уверенности в завтрашнем дне. Работа, связанная с торговлей, предпринимательством и общением, будет наиболее выгодной.
У Близнецов благоприятными окажутся траты, связанные со здоровьем, как телесным, так и ментальным. Можно обновить домашнюю аптечку, добавить витаминов в рацион, приобрести полезную книгу для повышения самооценки. Воскресенье пройдет под эгидой благоприятного Меркурия, так что можно прогуляться по магазинам или сделать первый взнос в копилку — на будущие успехи.
Рак
Стабильное настроение и внутреннее равновесие — союзники Раков в финансовой сфере. На холодную голову куда лучше искать ответы на денежные вопросы и выбирать верную стратегию роста бюджета. Планирование астрологи рекомендуют назначить на воскресенье: будет удачный аспект Юпитера, союзника Раков, с Луной и Венерой. Интуитивное чутье не подведет в этот день и поможет распорядиться финансами выгодно.
Лев
Львы, желающие построить карьеру, на неделе с 18 по 24 ноября выложатся по полной. И будут у руля: приложенные усилия окупятся. Внимательность и бдительность пригодятся Львам во вторник, когда Солнце окажется в аспекте с Луной и Юпитером. Покупки в этот день специалисты сайта dailyhoro.ru советуют не совершать. Исключение можно сделать для продуманных и спланированных загодя трат.
Девы в конце ноября раскачиваются медленно и постепенно. Но маленькие регулярные шаги лучше, чем спринтерский забег, после которого у Дев не хватает ни сил для следующего рывка, ни душевных ресурсов, чтобы с позитивом и удовольствием распорядиться заработанными деньгами. Воскресенье лучше отвести на приятные покупки вроде новогодних сувениров или сюрпризов любимым.
Весы
Многим представителям знака Весы на этой неделе предстоят перемены, которые не связаны с деньгами напрямую, но затронут и кошелек: это может быть переезд, ремонт, смена обстановки или командировка. Весам важно грамотно и вдумчиво распорядиться имеющимися ресурсами. Отрицательные установки могут испортить благоприятную картину, поэтому от негативных программ пора избавляться: момент настал очень и очень подходящий.
Скорпион
Скорпионам на этой неделе, согласно финансовому гороскопу, можно заняться накоплениями или раздачей долгов, если таковые имеются. Оплата счетов или погашение кредита — лучший способ на убывающей Луне избавиться от денежных проблем. А вот бездумно закупаться вещами не стоит: окажется, что покупки не стоили затраченных средств. Вторник под управлением усиленного Марса — лучший день для того, чтобы проявить рвение на рабочем месте.
Стрелец
Стрельцам астрологи советуют дважды обдумывать все свои начинания и проекты, связанные со сферой карьеры или денег. Обогатиться, безусловно, можно, но Стрельцам необходим голос здравого смысла, ведь не только интуиция руководит нашим выбором. Также стоит действовать и в покупках: взвешенно, вдумчиво, анализируя и не забывая следить за состоянием кошелька и его сохранностью. Творческие Стрельцы могут на неделе заключить выгодный договор или заполучить крупный заказ.
Козерог
Водолеям предстоит отказаться от споров и конфликтов в пользу созидательной работы и привлечения денег. Неделя будет ровной, без всплесков негатива или внезапных перестановок на финансовом поле. Небесные тела пребывают в относительном равновесии. Впрочем, даже ничем не примечательные дни могут быть удачными, как и вполне обычные вещи способны притягивать деньги в карман.
Рыбы
Отдых лучше строить не вокруг шопинга, а вокруг восстановления физического здоровья. Хорошее самочувствие — залог денежного успеха. Также финансовое положение Рыб на этой неделе зависит от их успеха в обществе, от имиджа, настроения, умения заряжать позитивом. Предстоит много общаться с людьми на деловые темы, но это общение принесет свои плоды и подарит Рыбам много полезных контактов и денежных предложений.