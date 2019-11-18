Пн, 18.11.2019
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Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

Покупательская тележка и деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andreas Koerdt / PantherMedia / Andreas Koerdt

Чтобы денежные дела шли в гору, полезно иногда свериться с финансовым гороскопом. Советы астрологов уберегут от необдуманных шагов и помогут привлечь благополучие, достаток, удачу и счастье.

Что точно отпугнет деньги на этой неделе — так это негатив. От деструктивных мыслей и эмоций лучше избавляться. Не стоит поддаваться осенней хандре, тем более что осень совсем скоро закончится. Ноябрь лучше проводить с приятными воспоминаниями и за подготовкой к зиме. Некоторые, к примеру, уже озадачатся тем, что дарить на 2020 год. И предпримут первые походы по магазинам за новогодними презентами, не дожидаясь очередей и роста цен.

Овен

Овны в период с 18 по 24 наверняка займутся покупками. Лучше самостоятельно спланировать траты, не дожидаясь стихийного похода по магазинам. Если деньги продолжают утекать из кармана, стоит присмотреться к дому: его негативная энергетика может приводить в том числе и к безденежью жильцов. К счастью, сделать чистку дома совсем несложно, тем более в эту неделю, на убывающей Луне.

Телец

В понедельник Тельцам стоит быть настороже и не тратиться понапрасну. Перестраховываться при каждом денежном решении тоже не нужно: Тельцы могут доверять своей интуиции, и она приведет их к благополучию и уверенности в завтрашнем дне. Работа, связанная с торговлей, предпринимательством и общением, будет наиболее выгодной.

Близнецы

У Близнецов благоприятными окажутся траты, связанные со здоровьем, как телесным, так и ментальным. Можно обновить домашнюю аптечку, добавить витаминов в рацион, приобрести полезную книгу для повышения самооценки. Воскресенье пройдет под эгидой благоприятного Меркурия, так что можно прогуляться по магазинам или сделать первый взнос в копилку — на будущие успехи.

Рак

Стабильное настроение и внутреннее равновесие — союзники Раков в финансовой сфере. На холодную голову куда лучше искать ответы на денежные вопросы и выбирать верную стратегию роста бюджета. Планирование астрологи рекомендуют назначить на воскресенье: будет удачный аспект Юпитера, союзника Раков, с Луной и Венерой. Интуитивное чутье не подведет в этот день и поможет распорядиться финансами выгодно.

Лев

Львы, желающие построить карьеру, на неделе с 18 по 24 ноября выложатся по полной. И будут у руля: приложенные усилия окупятся. Внимательность и бдительность пригодятся Львам во вторник, когда Солнце окажется в аспекте с Луной и Юпитером. Покупки в этот день специалисты сайта dailyhoro.ru советуют не совершать. Исключение можно сделать для продуманных и спланированных загодя трат.

Дева

Девы в конце ноября раскачиваются медленно и постепенно. Но маленькие регулярные шаги лучше, чем спринтерский забег, после которого у Дев не хватает ни сил для следующего рывка, ни душевных ресурсов, чтобы с позитивом и удовольствием распорядиться заработанными деньгами. Воскресенье лучше отвести на приятные покупки вроде новогодних сувениров или сюрпризов любимым.

Весы

Многим представителям знака Весы на этой неделе предстоят перемены, которые не связаны с деньгами напрямую, но затронут и кошелек: это может быть переезд, ремонт, смена обстановки или командировка. Весам важно грамотно и вдумчиво распорядиться имеющимися ресурсами. Отрицательные установки могут испортить благоприятную картину, поэтому от негативных программ пора избавляться: момент настал очень и очень подходящий.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе, согласно финансовому гороскопу, можно заняться накоплениями или раздачей долгов, если таковые имеются. Оплата счетов или погашение кредита — лучший способ на убывающей Луне избавиться от денежных проблем. А вот бездумно закупаться вещами не стоит: окажется, что покупки не стоили затраченных средств. Вторник под управлением усиленного Марса — лучший день для того, чтобы проявить рвение на рабочем месте.

Стрелец

Стрельцам астрологи советуют дважды обдумывать все свои начинания и проекты, связанные со сферой карьеры или денег. Обогатиться, безусловно, можно, но Стрельцам необходим голос здравого смысла, ведь не только интуиция руководит нашим выбором. Также стоит действовать и в покупках: взвешенно, вдумчиво, анализируя и не забывая следить за состоянием кошелька и его сохранностью. Творческие Стрельцы могут на неделе заключить выгодный договор или заполучить крупный заказ.

Козерог

Неделя удачна для накоплений. Наиболее подходящие дни для того, чтобы положить взносы на карту или убрать нужную сумму в надежную копилку — вторник и четверг. Первый день хорош для амбициозных Козерогов, второй подойдет для тех, кто больше ценит стабильность и спокойствие. Если же с деньгами, вопреки гороскопам, не везет, можно испробовать три способа избавиться от безденежья.
 
Водолей

Водолеям предстоит отказаться от споров и конфликтов в пользу созидательной работы и привлечения денег. Неделя будет ровной, без всплесков негатива или внезапных перестановок на финансовом поле. Небесные тела пребывают в относительном равновесии. Впрочем, даже ничем не примечательные дни могут быть удачными, как и вполне обычные вещи способны притягивать деньги в карман.

Рыбы

Отдых лучше строить не вокруг шопинга, а вокруг восстановления физического здоровья. Хорошее самочувствие — залог денежного успеха. Также финансовое положение Рыб на этой неделе зависит от их успеха в обществе, от имиджа, настроения, умения заряжать позитивом. Предстоит много общаться с людьми на деловые темы, но это общение принесет свои плоды и подарит Рыбам много полезных контактов и денежных предложений.

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