Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

Что точно отпугнет деньги на этой неделе — так это негатив. От деструктивных мыслей и эмоций лучше избавляться. Не стоит поддаваться осенней хандре, тем более что осень совсем скоро закончится. Ноябрь лучше проводить с приятными воспоминаниями и за подготовкой к зиме. Некоторые, к примеру, уже озадачатся тем, что дарить на 2020 год. И предпримут первые походы по магазинам за новогодними презентами, не дожидаясь очередей и роста цен.

Овен

Овны в период с 18 по 24 наверняка займутся покупками. Лучше самостоятельно спланировать траты, не дожидаясь стихийного похода по магазинам. Если деньги продолжают утекать из кармана, стоит присмотреться к дому: его негативная энергетика может приводить в том числе и к безденежью жильцов. К счастью, сделать чистку дома совсем несложно, тем более в эту неделю, на убывающей Луне.

Телец

В понедельник Тельцам стоит быть настороже и не тратиться понапрасну. Перестраховываться при каждом денежном решении тоже не нужно: Тельцы могут доверять своей интуиции, и она приведет их к благополучию и уверенности в завтрашнем дне. Работа, связанная с торговлей, предпринимательством и общением, будет наиболее выгодной.

Близнецы

У Близнецов благоприятными окажутся траты, связанные со здоровьем, как телесным, так и ментальным. Можно обновить домашнюю аптечку, добавить витаминов в рацион, приобрести полезную книгу для повышения самооценки. Воскресенье пройдет под эгидой благоприятного Меркурия, так что можно прогуляться по магазинам или сделать первый взнос в копилку — на будущие успехи.

Рак

Стабильное настроение и внутреннее равновесие — союзники Раков в финансовой сфере. На холодную голову куда лучше искать ответы на денежные вопросы и выбирать верную стратегию роста бюджета. Планирование астрологи рекомендуют назначить на воскресенье: будет удачный аспект Юпитера, союзника Раков, с Луной и Венерой. Интуитивное чутье не подведет в этот день и поможет распорядиться финансами выгодно.

Лев

Львы, желающие построить карьеру, на неделе с 18 по 24 ноября выложатся по полной. И будут у руля: приложенные усилия окупятся. Внимательность и бдительность пригодятся Львам во вторник, когда Солнце окажется в аспекте с Луной и Юпитером. Покупки в этот день специалисты сайта dailyhoro.ru советуют не совершать. Исключение можно сделать для продуманных и спланированных загодя трат.

Дева

Девы в конце ноября раскачиваются медленно и постепенно. Но маленькие регулярные шаги лучше, чем спринтерский забег, после которого у Дев не хватает ни сил для следующего рывка, ни душевных ресурсов, чтобы с позитивом и удовольствием распорядиться заработанными деньгами. Воскресенье лучше отвести на приятные покупки вроде новогодних сувениров или сюрпризов любимым.

Весы