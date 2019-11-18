Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

Гороскоп — это источник полезной информации о влиянии звезд и планет. Советы астрологов помогут вам правильно спланировать дела на неделю и избежать неудач в неблагоприятные дни.
Для многих эта неделя станет довольно стрессовой. Дыхательные техники помогут избавиться от негативных эмоций и настроиться на нужную волну. Астрологи советуют больше времени посвящать приятным делам, менять обстановку, чаще отдыхать.
Овен
Овнов нередко относят к злым знакам Зодиака, но такими их делают обстоятельства, ведь сами по себе эти люди добродушны и дружелюбны. В период с 18 по 21 число завистники и недоброжелатели могут провоцировать Овнов на конфликт, намеренно создавать проблемы. В связи с этим Овнам потребуется больше осторожности и терпения. 22 ноября энергетика звезд станет очень положительной, и ситуация изменится к лучшему.
Конец недели будет волшебным временем для большинства представителей этого знака. Многих из них ждет приятное общение с любимым человеком или успешные знакомства, начало головокружительного романа, дружбы. Вместе с тем могут появиться новые неожиданные расходы. Нужно пристально следить за финансами и не позволять себе лишнего.
Телец
Самый благоприятный день — воскресенье. Активность планет и звезд поможет реализовать многие замыслы или как следует отдохнуть и сменить обстановку. Самый опасный день — понедельник, но даже 18 ноября у Тельцов будет обострена интуиция, которая поможет избежать проблем. В это время не нужно бояться совершать ошибки. Лень и бездействие будут куда опаснее.
Близнецы
У Близнецов за последнее время могло накопиться много негативных мыслей. Если в жизни наступила черная полоса, то избавиться от проблем поможет мощный заговор. Также отличным лекарством от переживаний и неурядиц станет общение с близкими. Астрологи советуют не откладывать в долгий ящик решение семейных проблем. На этой неделе появится возможность договориться, найти компромисс и укрепить отношения.
Нужно больше времени проводить с близкими, оказывать им надлежащую поддержку, больше общаться. 20 ноября для Близнецов станет очень благоприятным днем, потому что планеты станут более позитивными. Нужно следить за здоровьем и настроением, чтобы повышенная продуктивность сохранялась на протяжении всей недели.
Рак
Середина недели идеально подходит для творческой реализации. Настроение Раков будет стабильным, поэтому любой другой труд станет более продуктивным. На этой неделе можно проводить переговоры с начальством, заниматься сбором данным, ходить по магазинам. Отдых и развлечения лучше запланировать на выходные.
Лев
Львам стоит сфокусироваться на личных делах, побыть в уединении или в кругу самых близких людей, так как на этой неделе ожидается повышение активности энергетических вампиров. Семь главных признаков помогут определить, относится человек к этой категории или нет. В любовной сфере возможны разочарования, так что пока лучше не начинать новых отношений.
В эти семь дней могут напомнить о себе люди, с которыми Львы давно перестали общаться. Если отношения закончились не лучшим образом, впускать их в свою новую жизнь не стоит, иначе будет риск повторения проблем. Что касается работы, то в этой сфере нужно стремиться к максимальной самостоятельности.
Дева
Данная неделя будет очень непростой и изменчивой в энергетическом плане. Первые два дня можно считать самыми негативными, стрессовыми и опасными. Медитация для снятия тревоги и усталости поможет не упасть духом и сохранить максимальную работоспособность. Физическое и эмоциональное напряжение может привести к проблемам со здоровьем, так что не нужно забывать об отдыхе.
Очень полезно на этой неделе больше общаться с друзьями и близкими, второй половинкой. Можно ходить на различные мероприятия, собираться в компаниях. Астрологи советуют не забывать о данных ранее обещаниях, не бросать дела на полпути к успеху. Выходные — прекрасное время для покупок и финансовой активности в целом.
Весы
Бездействие, лень и еще пять вещей приводят к черной полосе в жизни. Нужно больше двигаться, почаще выходить из дома. В любви возможно охлаждение чувств, так что придется потрудиться для того, чтобы сохранить взаимопонимание. Очень важно избегать грубости и конфликтов.
Скорпион
У каждого человека бывают периоды финансового невезения. У Скорпионов наступает такое время, когда стоит меньше тратить и больше фокусироваться на заработке. Существует несколько способов избавления от финансовых проблем, которыми эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться на этой неделе.
Возможны проблемы в любовных отношениях. Чтобы не отдалиться от второй половинки, нужно больше свободного времени проводить вместе. Астрологи советуют Скорпионам не поддаваться на провокации коллег, незнакомых людей. Нервничать сейчас точно не стоит, особенно в первый день недели, когда звезды и планеты будут деструктивными и опасными.
Стрелец
Стрельцов временно могут захлестнуть негативные мысли, грусть и апатия. Специальная медитация поможет избавиться от неприятных эмоций. Стрельцам предстоит встретить на своем пути перемены, некоторые из которых будут не самыми приятными. Астрологи советуют сохранять спокойствие и самоуверенность. Если удастся сделать это, неудачи отступят уже к выходным.
Представителям этого знака можно смело доверять интуиции, но лучше не принимать необдуманных решений, даже если в каком-то из вопросов будет полная уверенность. Амбиции должны уступить место рассудительности и мудрости. В качестве отдыха можно отправиться в поездку или просто провести выходные активно. Главное — не сидеть без дела.
Козерог
Эта неделя будет насыщенной и динамичной, поэтому время от времени придется принимать решения очень быстро. В некоторых вопросах можно обратиться за помощью к коллегам или близким. Если получится заработать больше, чем обычно, лучше пока не тратить эти деньги.
Водолей
Водолеев называют агрессивным знаком Зодиака. Это неслучайно, поскольку люди, рожденные под этим созвездием, действительно время от времени прибегают к довольно радикальным мерам. На этой неделе лучше избегать импульсивности, не вступать в споры, не поддерживать и не разжигать конфликты.
Этот период идеален для домашних дел. На выходных желательно сделать уборку, избавиться от ненужных вещей. Чтобы зарядиться позитивными эмоциями, можно позвать в гости друзей или родственников, устроить небольшой праздник, сменить обстановку. В целом же лучше не отклоняться от стандартного распорядка дня и не тратить время впустую.
Рыбы
Представителей этого водного знака ожидает насыщенная, но сложная неделя. Нервы могут быть на пределе, но холотропное дыхание поможет улучшить настроение и избавиться от отрицательных эмоций. Это не самый удачный период для смены работы, новых знакомств и рискованных дел.
Взаимопомощь будет очень важна, особенно 18 и 19 ноября, пока звезды будут очень деструктивными. Чем надежнее будут сами Рыбы, тем более надежными будут их коллеги и друзья. При этом астрологи советуют беречь душевный покой, не забывать про отдых, прогулки и общение.