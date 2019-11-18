Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября

Лев

Львам стоит сфокусироваться на личных делах, побыть в уединении или в кругу самых близких людей, так как на этой неделе ожидается повышение активности энергетических вампиров. Семь главных признаков помогут определить, относится человек к этой категории или нет. В любовной сфере возможны разочарования, так что пока лучше не начинать новых отношений.

В эти семь дней могут напомнить о себе люди, с которыми Львы давно перестали общаться. Если отношения закончились не лучшим образом, впускать их в свою новую жизнь не стоит, иначе будет риск повторения проблем. Что касается работы, то в этой сфере нужно стремиться к максимальной самостоятельности.

Дева

Данная неделя будет очень непростой и изменчивой в энергетическом плане. Первые два дня можно считать самыми негативными, стрессовыми и опасными. Медитация для снятия тревоги и усталости поможет не упасть духом и сохранить максимальную работоспособность. Физическое и эмоциональное напряжение может привести к проблемам со здоровьем, так что не нужно забывать об отдыхе.

Очень полезно на этой неделе больше общаться с друзьями и близкими, второй половинкой. Можно ходить на различные мероприятия, собираться в компаниях. Астрологи советуют не забывать о данных ранее обещаниях, не бросать дела на полпути к успеху. Выходные — прекрасное время для покупок и финансовой активности в целом.

Весы

Весам следует быть более тактичными с людьми, не поддаваться негативным чувствам и эмоциям. Очень полезно отправиться куда-нибудь в другой город в командировку или на экскурсию. Смена обстановки сулит Весам прекрасное настроение и новые знакомства. Тем, кто уже в отношениях, можно отправиться в поездку вместе с любимым человеком. Это укрепит связь.

Бездействие, лень и еще пять вещей приводят к черной полосе в жизни. Нужно больше двигаться, почаще выходить из дома. В любви возможно охлаждение чувств, так что придется потрудиться для того, чтобы сохранить взаимопонимание. Очень важно избегать грубости и конфликтов.

Скорпион

У каждого человека бывают периоды финансового невезения. У Скорпионов наступает такое время, когда стоит меньше тратить и больше фокусироваться на заработке. Существует несколько способов избавления от финансовых проблем, которыми эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться на этой неделе.

Возможны проблемы в любовных отношениях. Чтобы не отдалиться от второй половинки, нужно больше свободного времени проводить вместе. Астрологи советуют Скорпионам не поддаваться на провокации коллег, незнакомых людей. Нервничать сейчас точно не стоит, особенно в первый день недели, когда звезды и планеты будут деструктивными и опасными.

Стрелец