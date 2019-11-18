Гороскоп на 18 ноября: у Раков изменятся планы, а Козерогам полезно обратиться к своему прошлому опыту

Этот день имеет волшебную и мистическую природу, потому что он управляется 22-ми лунными сутками. Его главный символ — слон Ганеша. Если в этот понедельник вы уже запланировали посетить какие-нибудь обучающие курсы или тренинг, вы очень тонко и правильно уловили тенденции этого дня. Смело идите и будьте предельно открыты новым знаниям.
Овен
День подходит для профилактики своего здоровья. Будьте внимательны: велик риск махинаций или краж.
Телец
Этот день обещает много различных событий. Не пропустите вероятность нового знакомства или смены работы.
Близнецы
Найдите время на обучение и получение новых знаний. В этот день полученная информация будет усваиваться легко.
Рак
Вам придется подкорректировать свои далеко идущие планы из-за не зависящих от вас обстоятельств.
Лев
Старайтесь не вмешиваться в чужие споры и разногласия. Вы все равно не сможете добиться справедливости.
Дева
Ваша рассеянность может привести к недоразумению. Постарайтесь перевести все в шутку и не переживайте.
Весы
Этот день подходит для завершения начатых ранее дел. Также постарайтесь выполнить данные кому-то обещания.
Скорпион
Вам откроется чужая тайна, которая может затронуть и ваши интересы. Не злоупотребляйте чужим доверием.
Стрелец
Новые знакомства в этот день будут вам полезны. Вы сможете завоевать авторитет, если проявите силу убеждения.
Козерог
Проблемы личного порядка обойдут вас стороной, если вы вспомните свой недавний опыт в похожей ситуации.
Водолей
Ваше плохое настроение не должно омрачать отношения в семье. Сдерживайте неоправданные вспышки гнева, советует «Сегодня».
Рыбы
Вас ждет запоминающийся день. Будьте осторожны – вы можете попасть под чужое негативное влияние.