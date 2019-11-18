Гороскоп на 18 ноября: у Раков изменятся планы, а Козерогам полезно обратиться к своему прошлому опыту

Овен

День подходит для профилактики своего здоровья. Будьте внимательны: велик риск махинаций или краж.

Телец

Этот день обещает много различных событий. Не пропустите вероятность нового знакомства или смены работы.

Близнецы

Найдите время на обучение и получение новых знаний. В этот день полученная информация будет усваиваться легко.

Рак

Вам придется подкорректировать свои далеко идущие планы из-за не зависящих от вас обстоятельств.

Лев

Старайтесь не вмешиваться в чужие споры и разногласия. Вы все равно не сможете добиться справедливости.

Дева

Ваша рассеянность может привести к недоразумению. Постарайтесь перевести все в шутку и не переживайте.

Весы

Этот день подходит для завершения начатых ранее дел. Также постарайтесь выполнить данные кому-то обещания.

Скорпион

Вам откроется чужая тайна, которая может затронуть и ваши интересы. Не злоупотребляйте чужим доверием.

Стрелец

Новые знакомства в этот день будут вам полезны. Вы сможете завоевать авторитет, если проявите силу убеждения.

Козерог

Проблемы личного порядка обойдут вас стороной, если вы вспомните свой недавний опыт в похожей ситуации.

Водолей

Ваше плохое настроение не должно омрачать отношения в семье. Сдерживайте неоправданные вспышки гнева, советует «Сегодня».

Рыбы