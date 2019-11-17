Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Как выяснили журналисты, дом, в котором ранее Ксения проживала с Платоном и Максимом Виторганом, был разделен на две части. Во второй половине жила ее мама. Со своим первым официальным зятем Людмила Нарусова уживалась, а вот второго зятя такая компания, похоже, не впечатляет. Во всяком случае, в этом доме Константин появляется изредка и только тогда, когда Ксения возвращается из командировок.

С учетом того, что со свадьбы прошло уже два месяца, такая тенденция пользователей сети удивляет. Ксения и Константин, не стесняясь, заказывали множество дорогостоящих предметов декора и всего, что необходимо для обустройства дома.

Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.

Константин Богомолов ФОТО: Vladimir Gerdo/TASS

Однако время идет, а они до сих пор живут раздельно. Константин большую часть времени проводит в Москве. Специально для этого он снимает жилье неподалеку от театра, в котором работает. Посетители местных кафе часто видят его катающимся из дома на работу на электрическом самокате.