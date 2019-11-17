Элджей и Don Diablo выпустили совместный трек «UFO»

Элджей представил еще одну международную коллаборацию. В этом году российский артист уже сотрудничал с албанской поп-певицей Эрой Истрефи «Sayonara Детка», а теперь представил новый трек «UFO», спродюсированный известным диджеем Don Diablo, пишет Wowone.ru.
О совместном треке стало известно еще несколько месяцев назад, когда исполнители поделились фотографиями и видео со студии звукозаписи.
Артисты не разочаровали – они выдали модный танцевальный трек с фирменным звучанием Дона Диабло и привычной мелодикой Элджея.