Вс, 17.11.2019
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Элджей и Don Diablo выпустили совместный трек «UFO»

Don Diablo & Элджей - UFO

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Элджей представил еще одну международную коллаборацию. В этом году российский артист уже сотрудничал с албанской поп-певицей Эрой Истрефи «Sayonara Детка», а теперь представил новый трек «UFO», спродюсированный известным диджеем Don Diablo, пишет Wowone.ru.

О совместном треке стало известно еще несколько месяцев назад, когда исполнители поделились фотографиями и видео со студии звукозаписи.

Артисты не разочаровали – они выдали модный танцевальный трек с фирменным звучанием Дона Диабло и привычной мелодикой Элджея.

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