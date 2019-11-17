Григорий Лепс: «Есть три места, где я хотел бы умереть, одно из них – Юрмала»

Недавно Лепса объявила персоной нон грата еще одна страна — на этот раз Латвия. Артисту также запрещен въезд в США, Великобританию, Украину и Литву. По этому поводу певец, вернувшийся с гастролей по Германии, устроил пресс-конференцию в своем продюсерском центре, пишет Starhit.ru.
57-летний Григорий Лепс заявил о том, что будет оспаривать решение о запрете въезда в страны Прибалтики. «Сначала Литва отказала, потом непонятно почему Латвия, — говорит музыкант. — Долго до латышей доходило, что они, оказывается солидарны с США, могли бы лет семь назад уже быть солидарны, тогда было б хотя бы понятно. Может им, просто не нравится произведение «Рюмка водки»? Но чем им могут помешать «Самый лучший день» и «Я счастливый».
Напомним, что первой страной, пошедшей на такие радикальные меры в отношении российского певца, в 2013 году стали США. Они причислили Лепса к некой криминальной группировке «Братский круг». Минфин подозревал исполнителя в том, что он перевозил деньги для одного из ключевых членов мафиозной организации. Сам артист обвинения отрицал. В интервью признавался, что сожалеет о решении властей, мол, планировал бывать в штатах, многому мог бы поучиться там в плане музыки.
«Господин Барак Обама сам придумал название преступной организации, где я якобы состою и лидирую, — смеется Григорий. — Никак не пойму, почему меня на таможне не остановили до сих пор с деньгами, которые я якобы перевозил. Единственное, что я знаю: никогда не нарушал никаких законов на территории ни одной из зарубежных стран — даже бычок не позволяю себе кинуть мимо урны, в каком бы состоянии не был: злой, выпивший, трезвый. Никаких скандалов, все тихо-мирно. Последнее мое нарушение в нашей стране было в 14 лет. На мой взгляд, мне просто хотят насолить. Кстати, Обама всегда любил слушать гангстерскую музыку, они там сами все гангстеры. Но это свои, а чужие им не нужны. Мне конечно лестно, что меня считают опасным человеком. Но где я и где опасность?».
По словам певца, когда США объявили о запрете на въезд, он был во Владивостоке, а его дочь Инга находилась в Америке. «Ее вызвали в ФБР через несколько дней, она перепугалась, звонила мне, — вспоминает артист. — Сказал сходить, не волноваться, там ей показали несколько фотографий — спросили, знает ли она этих людей. Она никого, естественно, не знала».
На родственников музыканта решение, кстати, не распространилось. Жена и дети Лепса могут без проблем въезжать в США. После них свои границы для певца закрыла Великобритания, Украина, следом Литва и Латвия. Также это пытался сделать Израиль — прямо накануне концертов артиста, но министрам удалось отстоять музыканта — выступления состоялись.
«Для меня вопрос принципиальный, может пойти дальше, чего мне бы не хотелось, — говорит Григорий. — Я терпеть не намерен, это нечестно и несправедливо. Мы будем огрызаться. Сейчас консультируюсь с юристами по международному праву. Считаю себя честным человеком. Так что пусть обоснуют свои действия, пусть предъявят обвинения или посадят меня в тюрьму. Либо пусть оставят в покое. Я хочу просто приехать, отработать, пропотеть, отдать кусочек своего здоровья, заплатить налоги и уехать».
Артист понес ощутимые потери из-за отмены трех концертов в Латвии. Но, по его мнению, еще большие деньги потеряла сама страна, отказавшая ему во въезде. «Страдает ведь не только моя работа, но и работа противоположной стороны — там целая команда людей, которая организует концерты в Латвии, Литве, — комментирует Лепс. — Для них это удар, билеты всегда продаются хорошо. И это не очень умно, министры лишают своих же людей работы, доходов, налогов. В декабре у меня порядка 24-25 концертов. Для меня это не удар, просто неприятен сам факт. А убытков у меня и без этого хватает. У нас почему-то никому не запрещают приезжать и работать в России».
На днях в Москве выступит латвийская группа Brainstorm, которую Лепс пригласит на свое ежегодное «Рождество» в Крокусе. Также Григорий признался, что считает Юрмалу своим местом. «К сожалению, я в Латвии даже не отдыхал ни разу, только работал, хотя очень люблю эту стану, — признается Лепс. — Есть три места в мире, где я хотел бы умереть: Москва, Вена и Юрмала. Я всегда там чувствовал себя очень хорошо — физически, морально. Будем думать, как эту ситуацию утрясти. Одни министры уходят, другие приходят, политика меняется, надеюсь, все решится в нашу пользу».
Кстати, не раз артисту предлагали пересечь границу незаконно. Но он всегда отказывался. «Никогда не принимал этих предложений, не могу нарушать закон, — говорит Лепс. — К примеру, раз в два года мы бываем в Дублине, а там на пароме за два часа можно доплыть до Лондона. Предлагали поехать, никто ж спрашивать не будет. Но одна фотография с камер и у меня, и у моих сопровождающих были бы проблемы».