Григорий Лепс: «Есть три места, где я хотел бы умереть, одно из них – Юрмала»

57-летний Григорий Лепс заявил о том, что будет оспаривать решение о запрете въезда в страны Прибалтики. «Сначала Литва отказала, потом непонятно почему Латвия, — говорит музыкант. — Долго до латышей доходило, что они, оказывается солидарны с США, могли бы лет семь назад уже быть солидарны, тогда было б хотя бы понятно. Может им, просто не нравится произведение «Рюмка водки»? Но чем им могут помешать «Самый лучший день» и «Я счастливый».

Напомним, что первой страной, пошедшей на такие радикальные меры в отношении российского певца, в 2013 году стали США. Они причислили Лепса к некой криминальной группировке «Братский круг». Минфин подозревал исполнителя в том, что он перевозил деньги для одного из ключевых членов мафиозной организации. Сам артист обвинения отрицал. В интервью признавался, что сожалеет о решении властей, мол, планировал бывать в штатах, многому мог бы поучиться там в плане музыки.

«Господин Барак Обама сам придумал название преступной организации, где я якобы состою и лидирую, — смеется Григорий. — Никак не пойму, почему меня на таможне не остановили до сих пор с деньгами, которые я якобы перевозил. Единственное, что я знаю: никогда не нарушал никаких законов на территории ни одной из зарубежных стран — даже бычок не позволяю себе кинуть мимо урны, в каком бы состоянии не был: злой, выпивший, трезвый. Никаких скандалов, все тихо-мирно. Последнее мое нарушение в нашей стране было в 14 лет. На мой взгляд, мне просто хотят насолить. Кстати, Обама всегда любил слушать гангстерскую музыку, они там сами все гангстеры. Но это свои, а чужие им не нужны. Мне конечно лестно, что меня считают опасным человеком. Но где я и где опасность?».

По словам певца, когда США объявили о запрете на въезд, он был во Владивостоке, а его дочь Инга находилась в Америке. «Ее вызвали в ФБР через несколько дней, она перепугалась, звонила мне, — вспоминает артист. — Сказал сходить, не волноваться, там ей показали несколько фотографий — спросили, знает ли она этих людей. Она никого, естественно, не знала».

На родственников музыканта решение, кстати, не распространилось. Жена и дети Лепса могут без проблем въезжать в США. После них свои границы для певца закрыла Великобритания, Украина, следом Литва и Латвия. Также это пытался сделать Израиль — прямо накануне концертов артиста, но министрам удалось отстоять музыканта — выступления состоялись.