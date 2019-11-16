Галерея: скорее смотрите, что творится в субботу вечером на круизном судне Baltic Queen Таллинн-Стокгольм

В этом году свои музыкальные и танцевальные номера показывают коллективы из четырех стран – Эстония, Латвия, Россия и Украина. Первый день официально назван детским. Девиз этого же дня совсем не детский – Мир без войны, именно этим номером и яркими вспышками смартфонов завершился первый день творческого фестиваля. Во второй день будут выступать и дети чуть повзрослее, и сами взрослые. На сцене зрители увидят участников до 26 лет.

ФОТО: KIRILL SAFRONOV

Шоу первого дня продолжалось и после начала движения парома в столицу Швеции – Стокгольм. На сцене выступили и маленькие поварята, и лялечки, и Бабки Ежки, и многие другие. Сама же школа моды и танца Max Moda представила коллекцию «Сорванцы». Все гости и звезды фестиваля «Осенний Калейдоскоп 2019» в этом году – круче всех, именно так был назван один из номеров вечера.

Многие дети и взрослые впервые оказываются на круизном судне и сразу же становятся главными действующими лицами шоу-программы. Ведущим вечера стал известный журналист и конферансье Эдгар Гергель. Во второй день фестиваль отметит свой день рождения и устроит еще более зрелищное шоу!

ФОТО: KIRILL SAFRONOV

260 талантливых молодых артистов из Эстонии, России, Латвии и Украины принимают участие в двух концертных программах, а всего количество участников фестиваля в этом году составляет 520 человек (включая организаторов и группу поддержки студий).

Вход для всех бесплатный, предварительная регистрация не требуется. Для того, чтобы занять лучшие места в зале, стоит прийти пораньше, во второй день шоу начнется в 18:00 по эстонскому времени.

ФОТО: KIRILL SAFRONOV

Каждый год фестиваль «Осенний Калейдоскоп» проходит по уникальному сценарию от генерального продюсера и директора фестиваля Татьяны Сауснитис: здесь есть и смех, и слезы, и сюрпризы. Главными героями становятся творческие коллективы, а также вы - дорогие зрители!