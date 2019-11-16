Смотри финал конкурса «Мисс Нарва-2019» в прямом эфире прямо сейчас!

В финале зрителей ждет целая серия конкурсных выступлений участниц: знакомство-приветствие, творческий номер от каждой девушки, интеллектуальный конкурс, дефиле в купальниках и дефиле в вечерних платьях.

Но во время финального шоу на сцене будут выступать не только конкурсантки. Главным гостем и хедлайнером концерта станет группа Марсель. Зрители увидят также выступления других артистов.

Имя победительницы, которая завоюет диадему конкурса «Мисс Нарва-2019», а также имена двух вице-мисс, назовет жюри. При этом большое значение имеет зрительское СМС-голосование, которое длилось несколько недель. Победившая в нем девушка обязательно войдет в названную выше тройку призеров.

А вот престижный титул «Мисс зрительских симпатий» не зависит ни от жюри, ни от СМС-голосования. За «Мисс зрительских симпатий» можно было голосовать на нашем портале Limon.ee.

Кого же в этом году увенчает диадема «Мисс Нарвы»? Кто завоюет столь же почетный титул «Мисс зрительских симпатий»? Все это и многое другое станет известно уже сегодня!