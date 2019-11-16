Как Настя Ивлеева за четыре года превратилась из гостьи столицы в ее покорительницу

15 ноября в Instagram одной из самых известных блогеров появился интересный пост, в котором Настя Ивлеева рассказала, как она покорила Москву. Об этом пишет Woman.ru.
К Насте Ивлеевой можно относиться по-разному, но одно стоит признать точно: эта девушка четко знает, чего хочет, и всегда этого добивается. На днях блогер, супруга Элджея, ведущая «Орла и решки» и «Agentshow» проходила мимо билборда со своей фотографией и решила рассказать историю успеха девчонки-маникюрщицы.
Четыре с половиной года назад Ивлеева жила в Санкт-Петербурге и иногда наведывалась в российскую столицу. Будучи проездом в Москве, она заглядывалась на красиво одетых прохожих, проезжающие мимо дорогие машины и рекламные щиты с фотографиями знаменитостей.
«Москвичи... Как красиво одеты... Проходят, а им плевать на меня. Никто не знает девчонку-маникюрщицу...» — вспомнила Ивлеева.
Настя призналась, что уже тогда все спрашивала себя: «Как они так смогли? Они, наверно, очень счастливые люди». Телеведущая отметила, что давно влюблена в Москву и помнит, как мечтала о своей крутой тачке. Она и подумать не могла, что совсем скоро «юди с билбордов придут в качестве гостей на ее собственное шоу.
Настя уверяет, что никогда особо не хотела быть популярной, но внутри ощущала какую-то силу, что толкала к переменам.
Сейчас, глядя на огромный рекламный щит в центре Москвы, Ивлеева задается только одним вопросом: «Неужели смогла?» Откровенный пост Настя закончила признанием в любви своим подписчикам: «Ай да маникюрщица, ай да молодец! Мурашки. Люблю вас!»
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Примерно 4,5 года назад , я была третий раз проездом в Москве. Безусловно, уже влюблённая в город-навсегда! Топала по Арбату выпучив глаза на прохожих, на пробки, на здания, огни и рекламу! Шла медленно. Как сейчас помню, улыбалась и думала как круто что ВКонтакте в статусе у меня написано «в Москве»😂😂😂 Я редко выезжала из Питера. А если и выезжала, то гордо ставила всех в известность таким образом. Олды поймут. Так вот, я жадно утопала в своих фантазиях тогда... мол а как это, когда тебя все знают?! ..В каких областях мне себя попробовать?! .. какой красивый Арбат... все такие крутые... Москвичиии😂...как красиво одеты....проходят, а им плевать на меня:) Никто не знает девчонку-маникюрщицу .... Во мне было столько вдохновения. Казалось что Арбат это столица всего самого роскошного и крутого в Москве😂 Я всматривалась в билборды, рекламные щиты, в знаменитостей что на них были напечатаны.. (кто бы мне сказал тогда, что спустя 2,5 года многие из них придут ко мне на шоу)! ... И думала, как они так смогли? Они наверно очень счастливые люди. Смотрела на крутые тачки и зажиточных обладателей , что сидели за рулём, особенно улыбали девчушки на «каенах». Хотелось так же. В смысле не на «каен»😂 , а тачку крутую! И чтоб сама, понимаете?! Сама! Столько было за и столько против! Я наверно часа три тогда провела на Арбате) Даже помню что в кафе заказывала:) Денег нет, есть только мечты.. вот я и Мечтала! Я никогда не загадывала популярность, но внутри ощущала какую то силу, что толкала меня к переменам и говорила моей зоне комфорта : «на выхооооод!!!» . Москва, 2019. Огромная реклама на “пол” Арбата с моей фамилией...ИВЛЕЕВА! Оглядываясь назад, на те 4,5 года... мне кажется это сон. Неужели смогла?! . Ай да маникюрщица, Ай да молодец! . Мурашки. Люблю вас! ❤️