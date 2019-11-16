Как Настя Ивлеева за четыре года превратилась из гостьи столицы в ее покорительницу

К Насте Ивлеевой можно относиться по-разному, но одно стоит признать точно: эта девушка четко знает, чего хочет, и всегда этого добивается. На днях блогер, супруга Элджея, ведущая «Орла и решки» и «Agentshow» проходила мимо билборда со своей фотографией и решила рассказать историю успеха девчонки-маникюрщицы.

Четыре с половиной года назад Ивлеева жила в Санкт-Петербурге и иногда наведывалась в российскую столицу. Будучи проездом в Москве, она заглядывалась на красиво одетых прохожих, проезжающие мимо дорогие машины и рекламные щиты с фотографиями знаменитостей.

«Москвичи... Как красиво одеты... Проходят, а им плевать на меня. Никто не знает девчонку-маникюрщицу...» — вспомнила Ивлеева.

Настя призналась, что уже тогда все спрашивала себя: «Как они так смогли? Они, наверно, очень счастливые люди». Телеведущая отметила, что давно влюблена в Москву и помнит, как мечтала о своей крутой тачке. Она и подумать не могла, что совсем скоро «юди с билбордов придут в качестве гостей на ее собственное шоу.

Настя уверяет, что никогда особо не хотела быть популярной, но внутри ощущала какую-то силу, что толкала к переменам.