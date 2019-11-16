Джиган и Оксана Самойлова выбрали имя четвертому ребенку

Джиган и его жена занимаются воспитанием трех дочерей и мечтают о сыне. В октябре Оксана рассказала, что вскоре станет мамой в четвертый раз. Блогер долго скрывала эту информацию, но сейчас она с радостью делится в социальных сетях фактами о своей беременности. Так, по ее словам, четвертая беременность, как и предыдущие не обошлась без отеков.

Семья потихоньку начинает подготовку к появлению ребенка – имя уже выбрано, однако пол малыша скрывают.

«Еле справились. Придумать имя в четвертый раз оказалось сложнее», – признается Оксана.