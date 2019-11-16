Сб, 16.11.2019
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Джиган и Оксана Самойлова выбрали имя четвертому ребенку

Джиган

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Певец Джиган и его супруга Оксана Самойлова уже выбрали имя для будущего ребенка. Фанаты предполагают, что в этот раз у пары родится мальчик, сообщает Readto.ru.

Джиган и его жена занимаются воспитанием трех дочерей и мечтают о сыне. В октябре Оксана рассказала, что вскоре станет мамой в четвертый раз. Блогер долго скрывала эту информацию, но сейчас она с радостью делится в социальных сетях фактами о своей беременности. Так, по ее словам, четвертая беременность, как и предыдущие не обошлась без отеков.

Семья потихоньку начинает подготовку к появлению ребенка – имя уже выбрано, однако пол малыша скрывают.

«Еле справились. Придумать имя в четвертый раз оказалось сложнее», – признается Оксана.

Девушка также рассказала, что четвертного ребенка они с мужем планировали как минимум через полгода, однако все пошло не по плану. Самойлова посетовала, что она тщательно планировала беременность и советовалась с врачами о том как сделать мальчика. По словам Оксаны, она была шокирована беременностью, однако сейчас вся семья пребывает в радостном ожидании ребенка.

 
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