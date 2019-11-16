Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операцию

Звезда «Битвы экстрасенсов» не раз признавалась, что вынуждена каждые три-четыре месяца ложиться в клинику для проведения операции на горле. По словам Николь Кузнецовой, вылечить ее невозможно, поэтому ясновидящей до конца жизни необходимо обращаться к хирургам. «Сбилась я со счета операций еще полтора года назад. Сейчас посчитала по выпискам — сегодня была 298! Да-да, человек существо выносливое, может пережить 298 операций и даже жить при этом», — написала эстрасенс в микроблоге.

Финалистка 16 сезона «Битвы экстрасенсов» отметила, что на все операции она ездит с мужем Александром Садоковым. Супруг во всем поддерживает Николь и постоянно находится рядом. Кузнецова уверяет, что если бы не возлюбленный, она бы давно опустила руки. «Я болею всю жизнь, и вот уже на протяжении 33 лет мне делают операции. Без них я не могу дышать. Голоса нет, не было и не будет. Никогда. Я не делаю операции, чтобы он был громче. Это невозможно», — добавила звезда.

Кроме того, экстрасенс опровергла слухи о своей болезни. «Для любителей «теории заговора», которые тычат в мои старые фото с язвительными комментариями «тут же нет трубки» или «а где трубка». Ее мне экстренно установили, когда я была на шестом месяце беременности Степкой, а полтора года назад в Германии профессор смог ее снять. Остался только небольшой шрам, который на профессиональном фото убирают, а на обычных снимках его видно», — подытожила Николь.

Кузнецова верит, что за экстрасенсорные способности она платит проблемами со здоровьем. Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла две клинические смерти. Впервые, когда ей был всего год, а во второй раз — в шесть лет. По словам Николь, именно тогда она научилась видеть судьбы людей.