Павел Глоба объявил, для кого декабрь станет самым тяжелым месяцем года

В этом году декабрь станет неблагополучным для трех знаков зодиакального круга, заявил известный астролог Павел Глоба.

Что же ждет этих знаков Зодиака и как им справится со всеми сложностями, которые подкинет судьба? Стоит ли ждать несчастья в дом или на работу? И как круто повернется для них судьба именно в этом месяце?

Рак

В декабре Ракам не поздоровится, так как удача полностью отвернется от них. Во второй декаде месяца этот знак прочувствует на себе полную потерю сил, что приведет их к разочарованию в себе.

Вам просто необходимо поставить на первое место родных людей, вместо денежных средств. Во-первых, есть большая вероятность, что семья может отвернуться от наглых Раков, так как те в свою очередь стали садиться на голову.

Конечно, ситуации бывают разные и всё сугубо индивидуально, однако этому знаку все же стоит думать, прежде чем делать. Иначе им грозит остаться в одиночестве в эти замечательные праздники зимы.

Девы

У Дев наступит кризис на любовном фронте. Любимый человек может «порадовать» их ошеломляющей новостью, которой они будут не рады. Также Девы должны быть аккуратнее со словами и действиями, так как у второй половинки нервы уже на пределе.

Как минимум им стоит задуматься над своими ошибками и поговорить с возлюбленным(ой). Для каждой пары понимание «страсть» всегда разная, поэтому чтоб заново разжечь огонь в отчаянных сердцах, Павел Глоба рекомендует пробовать что-то новое, а главное вместе.

Только тогда влюбленные смогут достичь тех отношений, которые хотят видеть и в будущем.

Скорпион

Астролог сказал, что третьим «везунчиком» станет Скорпион. Для него в декабре судьба приготовила особенные испытания. Представители данного знака Зодиака от неожиданности происходящих событий могут на долгое время впасть в состояние непринятия.

Близкие люди совершат ошибку, намеренно или случайно, это уже не будет играть роли. Но точно сказано астрологом, что Скорпионов поглотит глубокое разочарование в людях, и в том числе родных.