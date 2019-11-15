Нужно всем! Простая ежедневная практика, которая поможет избавиться от финансовых проблем

Незнание или несоблюдение законов денег может привести к быстрому нарастанию материальных проблем. Есть и хорошие новости: пробелы в знаниях всегда можно заполнить, особенно если не откладывать это в долгий ящик. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает вам простую ежедневную практику, состоящую из пяти шагов, которая поможет избавиться от финансовых проблем.

1. Стратегическое планирование вместо веры в лучшее. Если вы хотите, чтобы в жизни произошли реальные изменения, необходимо подкрепить свое желание реальными действиями. Зачастую многие люди наивно надеются на лучшее, полагая, что все проблемы решатся сами собой. Однако если денег нет сейчас, то их не будет и завтра, и через год. Проанализируете текущее положение: если кредиты растут быстрее, чем доходы, значит, пора пересмотреть расходы. И для начала необходимо составить четкий план по выходу из финансовой ямы. Подробный план дополняется ежедневно, в противном случае денежные трудности продолжат нарастать, как снежный ком.

2. Разумная экономия. Проблемы с деньгами чаще всего вызваны тем, что человек тратит больше, чем зарабатывает. Виной всему отсутствие четкого плана, о котором мы говорили выше. Чтобы это исправить, в начале нового месяца составьте список возможных трат, включив в него расходы на бытовые покупки и крупные расходы. Цель в течение месяца — не выходить за рамки списка, иначе денег никогда не будет хватать.

3. Сначала — нужды, затем — желания. Наши бытовые нужды просты и понятны, они не требуют крупных финансовых вложений. Этого нельзя сказать о желаниях: они действительно безграничны и, как правило, предполагают более серьезные траты.

4. Начните инвестировать. Начать инвестировать нужно с завтрашнего дня и не прекращать никогда. Размер ежедневной инвестиции не имеет никакого значения. Главное в этом деле — регулярность. Это поможет увеличить сбережения и избавиться от имеющихся финансовых трудностей.