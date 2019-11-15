Видео: Гагарина всем показала свои трусики на концерты

Артистка опубликовала фрагменты с концерта в сторис на своей странице в Instagram, пишет Пятый канал.
Российская певица Полина Гагарина дала концерт в Вологде и удивила зрителей чересчур коротким платьем.
На кадрах артистка в блестящем красном мини зажигательно двигается под песню «Шагай», а потом ее подхватывает на руки один из танцоров. Зрители остались в восторге от хореографии звезды. Видео с выступления Гагарина опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. А на первых минутах концерта артистка появилась в длинном белом платье, которое произвело ошеломительное впечатление на поклонников Гагариной.
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