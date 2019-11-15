Видео: Гагарина всем показала свои трусики на концерте

На кадрах артистка в блестящем красном мини зажигательно двигается под песню «Шагай», а потом ее подхватывает на руки один из танцоров. Зрители остались в восторге от хореографии звезды. Видео с выступления Гагарина опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. А на первых минутах концерта артистка появилась в длинном белом платье, которое произвело ошеломительное впечатление на поклонников Гагариной.