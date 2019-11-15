Куда катится мир? Трехлетняя девочка и пятилетний мальчик сочетались браком

Интернет-пользователи предполагают, что это первая пара в мире, которая вступила в брак по своей воле в столь юном возрасте.

Как передает агентство Gulf News, Халид познакомился с Галой во время отдыха на море. Вернувшись домой, мальчик отказался посещать детский сад без девочки. В результате мать Халида позвонила маме Галы и узнала, что девочка также тяжело переживает разлуку. Семьи приняли решение не препятствовать детскому союзу и организовали свадьбу. Отец Халида утверждает, что возьмет на себя расходы по образованию обоих детей.