Пт, 15.11.2019
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Куда катится мир? Трехлетняя девочка и пятилетний мальчик сочетались браком

Мальчик и девочка. Иллюстративное фото

ФОТО: yury salauyou/PantherMedia / yury salauyou

В сирийском городе Хомс, расположенном в 180 км от Дамаска, сочетались браком трехлетняя Гала и пятилетний Халид, пишет Topnews.

Интернет-пользователи предполагают, что это первая пара в мире, которая вступила в брак по своей воле в столь юном возрасте.

Как передает агентство Gulf News, Халид познакомился с Галой во время отдыха на море. Вернувшись домой, мальчик отказался посещать детский сад без девочки. В результате мать Халида позвонила маме Галы и узнала, что девочка также тяжело переживает разлуку. Семьи приняли решение не препятствовать детскому союзу и организовали свадьбу. Отец Халида утверждает, что возьмет на себя расходы по образованию обоих детей.
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